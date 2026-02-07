El exministro francés Jack Lang dimite como presidente del Instituto del Mundo Árabe por sus vínculos con Epstein

El nombre del político, figura clave de la época de Mitterrand, y el de su hija aparecen más de 600 veces en los documentos del pederasta estadounidense

El exministro socialista francés Jack Lang ha presentado este sábado su dimisión como presidente del Instituto del Mundo Árabe (IMA) en una carta dirigida al ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. Lang, objeto de una investigación judicial preliminar por sus supuestos vínculos con el estadounidense Jeffrey Epstein, había sido citado por el ministro este domingo para dar explicaciones sobre esa relación.

Barrot ha indicado a la prensa que ha tomado nota de la petición del exministro, que llevaba al frente del IMA desde 2013, y que va a iniciar el proceso para nombrar a su sucesor al frente de la prestigiosa institución.

El jefe de la diplomacia francesa convocará “una reunión de la junta directiva dentro de siete días, en la que se nombrará a un presidente interino”, ha explicado a su regreso a París tras una gira por Oriente Próximo. Poco antes, Lang había afirmado en redes sociales que se enfrenta “con serenidad” a la investigación judicial preliminar basada en acusaciones “infundadas”, que han dañado su “integridad y honor”, por su relación con Epstein.

Lang ha reaccionado así, “con serenidad e incluso alivio”, a la investigación abierta la víspera contra él y su hija Caroline por la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) por “fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales”, delitos que están penados con hasta cinco años de cárcel y 300.000 euros de multa.

“Las acusaciones contra mí son infundadas y lo demostraré”, dijo el viernes. Este sábado por la mañana, su abogado Laurent Merlet ha salido en defensa del político. “Combativo”, Lang está decidido a dar a “su autoridad tutelar [el ministro de Exteriores] y a la justicia todas las explicaciones necesarias para demostrar que es ajeno a cualquier malversación o delito penal que se le pueda imputar”, ha subrayado el letrado.

Su nombre y el de su hija constan más de 673 veces en los archivos filtrados de Epstein. Caroline Lang figura en un testamento redactado por el financiero estadounidense dos días antes de su muerte, en 2019, en el que le deja cinco millones de dólares (unos 4,2 millones de euros). Epstein también cofundó en 2016 una sociedad offshore con ella en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Su padre también aparece en los estatutos.

El letrado ha afirmado que los investigadores “les piden que demuestren que no recibieron fondos de esta empresa (…) Espero que la Fiscalía actúe con rapidez para confirmar que lo que han dicho el señor Lang y su hija es la pura verdad”. Ambos mantienen que nunca recibieron “un céntimo”.

Lang fue una figura clave de la cultura francesa durante las décadas de 1980 y 1990, responsable de eventos como la Fiesta de la Música o las Jornadas del Patrimonio, al tiempo que encarnó el deseo del presidente socialista François Mitterrand de lanzar grandes proyectos arquitectónicos en París: el Gran Louvre, con su famosa pirámide, el Gran Arco de la Defensa, la Ópera de la Bastilla, la Biblioteca Nacional de Francia o el IMA.

A sus 86 años, Jack Lang enfrenta su mayor tormenta en medio siglo de vida pública. Ha sido ministro de Cultura y de Educación, diputado, eurodiputado y alcalde antes de asumir la presidencia del IMA, una institución cultural y diplomática.

Museo, biblioteca y centro de idiomas, el IMA es una prestigiosa fundación privada creada mediante un acuerdo internacional entre Francia y 22 países árabes, y reconocida por su interés público. Su presidente es nombrado por el jefe del Estado francés, pero debe ser ratificado por el voto de la junta directiva, que incluye a dos altos funcionarios del Ministerio de Exteriores.