David Aganzo, presidente de la AFE, sobre el campo del Rayo: “El estadio y la ciudad deportiva son peligrosos, la liga ya sabía lo que había”

El dirigente explica que “el riesgo de lesión es demasiado alto” como para jugar en Vallecas y advierte de que “no es seguro si se va a disputar el próximo partido” ante el Atlético de Madrid

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), ha explicado a EL PAÍS tras suspenderse el Rayo - Oviedo que las instalaciones del club madrileño “no reúnen las condiciones mínimas para jugar” y que la Liga “ya sabía lo que había” antes de que se suspendiera el partido de hoy. Este viernes los futbolistas del Rayo Vallecano emitieron un comunicado a través de la AFE pidiendo “unas condiciones de trabajo dignas” tras sufrir el mal estado del estadio y de la Ciudad Deportiva durante toda la temporada, casi vaticinando lo que iba a suceder un día después.

Aganzo relata que la reacción de los jugadores ha llegado ahora porque las instalaciones están en tan mal estado que “el riesgo de lesión es demasiado alto”. Y añade: “La liga debería tener un planteamiento con más garantías. También tiene parte de la culpa la directiva, pero es la Liga la que tiene gente que hace los informes de los estadios, y este campo lleva demasiado tiempo mal. O alguien no hace bien esos informes o la Liga pasa de ellos”. De la misma manera, Aganzo también pone el foco en la Ciudad Deportiva. El lugar en el que deberían entrenarse los futbolistas, recibir cuidados y tratamientos, está tan dejado que supone “un riesgo para los niños y jóvenes que entrenan y juegan ahí”.

Aganzo explica que es un problema que conocían desde hace meses en la AFE: “Es un tema de principio de temporada, los jugadores han tenido comunicación con el presidente y con LaLiga, pero han sido ignorados. En este punto, la cosa se ha puesto tan mal que el riesgo de lesión es demasiado alto y los jugadores han dicho ‘hasta aquí”. Al ser preguntado por qué le diría al presidente de la Liga, Javier Tebas, el presidente de la AFE ha respondido irónicamente que “está muy bien hacer partidos fuera de España”, pero que primero habría que ver el estado de varios clubes de Primera. “No puede decir que la española es ‘la mejor liga del mundo’ cuando hay equipos en situaciones como esta”.

“Los jugadores ya han hecho su parte, que es comunicar su malestar y pedir condiciones acordes a un club de Primera División” y que “ahora es el turno de LaLiga y la directiva del Rayo”, concluye Aganzo. En cuanto a la posibilidad de que se suspenda el partido del domingo que viene del Rayo ante el Atlético, señala: “teniendo en cuenta el estado del campo, puede pasar cualquier cosa”.