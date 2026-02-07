La Liga suspende el Rayo-Oviedo para “preservar la integridad física de los futbolistas”
El conjunto asturiano comunica que “esta decisión supone un perjuicio” y anuncia que “estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes”
A primera hora de la mañana de este sábado y a pocas horas de que el Rayo-Oviedo se disputara en el Estadio de Vallecas, la Liga ha decidido suspender el partido que comenzaba a las 14.00 para “preservar la integridad física de los futbolistas” debido a las malas condiciones del terreno de juego. El conjunto asturiano enseguida ha publicado un comunicado en el que se solidariza con el Rayo y su protesta de este viernes por parte de los jugadores y el cuerpo técnico. Aunque también ha mostrado su malestar por la suspensión del encuentro al alegar que “esta decisión supone un perjuicio” para la entidad ovetense. “En consecuencia, el club anuncia que estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes ante los organismos competentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas”, ha informado el Oviedo.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.