La Liga suspende el Rayo-Oviedo para “preservar la integridad física de los futbolistas”

A primera hora de la mañana de este sábado y a pocas horas de que el Rayo-Oviedo se disputara en el Estadio de Vallecas, la Liga ha decidido suspender el partido que comenzaba a las 14.00 para “preservar la integridad física de los futbolistas” debido a las malas condiciones del terreno de juego. El conjunto asturiano enseguida ha publicado un comunicado en el que se solidariza con el Rayo y su protesta de este viernes por parte de los jugadores y el cuerpo técnico. Aunque también ha mostrado su malestar por la suspensión del encuentro al alegar que “esta decisión supone un perjuicio” para la entidad ovetense. “En consecuencia, el club anuncia que estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes ante los organismos competentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas”, ha informado el Oviedo.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]