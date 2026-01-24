La plantilla del Rayo estalla por el estado del césped de Vallecas: “Es una vergüenza, no podemos jugar aquí”

Los jugadores del Rayo Vallecano han explotado este sábado debido a la pésima calidad del césped del Estadio Municipal de Vallecas. Tras terminar el encuentro ante Osasuna, que ha concluido con un resultado de 1-3 a favor de los navarros, algunos jugadores del equipo madrileño han expresado su malestar por las malas instalaciones del campo. “Es una vergüenza, no podemos jugar aquí“, ha dicho el jugador del conjunto vallecano Pep Chavarría tras el partido en Dazn.

Chavarría no ha sido el único en pronunciarse sobre el estado del terreno de juego. Su compañero de equipo Álvaro García, que está disputando su octava temporada con el club vallecano, también ha criticado las malas condiciones del Estadio de Vallecas. “No es ni de regional, estamos cansados de decirlo. Es muy triste que, con lo bonito que jugamos, tengamos el césped así. Nos ponen excusas y así es muy difícil. No recibimos ni una poquita de ayuda”. Ilias Akhomach, jugador cedido por el Villarreal en este mercado invernal, también ha respondido sobre el tema en cuestión. No solo lo digo yo, lo dicen todos los equipos que han jugado aquí. “El campo está mal para nosotros y para ellos también. Toca apretar yo el primero para poder mejorar y sacar los tres puntos”.

En la previa del partido ante Osasuna, el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, ha defendido su posición respecto al estadio y su proyecto de mudarse a otro espacio. “Se quedará el campo con el antiguo Luis Sitjar si quieren, pero o vamos a un campo con las necesidades del fútbol actual, que es una fuente de generar ingresos, o como el Rayo se quede aquí, muere”, ha asegurado en referencia a las declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso hace dos días donde detallaba que el estadio se iba a reformar y no a moverse. “El Rayo quedaría condenado a no estar en el fútbol profesional, donde hay 42 equipos y nosotros con el Getafe somos dos equipos milagro porque competimos con mucha diferencia de capacidades. Lo vemos con los tres equipos que han ascendido este año: el Elche, el Oviedo y el Levante que tienen cerca de 30.000 espectadores, zonas VIP, hospitalities, accesos...”, ha reiterado Presa.