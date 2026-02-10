Tensión y barro en Vallecas: se espera que LaLiga decida el jueves si puede acoger el partido contra el Atlético del domingo

La patronal, que el sábado suspendió el Rayo-Oviedo por el mal estado del césped y tras las quejas de los jugadores, inspecciona el terreno de juego y volverá antes de llegar a una conclusión

Después de que LaLiga suspendiera el pasado sábado el Rayo-Oviedo a menos de cuatro horas del partido por las malas condiciones del terreno de juego, ahora la duda es qué ocurrirá con el encuentro fijado para el próximo domingo a las 16.15, también en Vallecas, entre el equipo local y el Atlético. Este lunes, personal de la patronal visitó el recinto del Rayo para inspeccionar si el estado del césped había mejorado y, según fuentes del club del sur de Madrid, se espera que el jueves, después de otra revisión, se decida si el derbi se puede disputar en el escenario previsto.

La semana pasada, el verde fue cambiado después de las durísimas críticas de algunos jugadores rayistas. “El campo es una vergüenza”, había denunciado Pep Chavarría. “El césped no es ni de Regional”, añadió Álvaro García hace dos semanas. Sin embargo, el asentamiento del nuevo césped se ralentizó y el sábado por la mañana, ya con varios centenares de aficionados asturianos desplazados para el choque, LaLiga concluyó que no estaba apto para celebrar el duelo. El Oviedo ha anunciado que ha pedido a la Federación que le den los tres puntos, y avisó de que recurrirá a todas las instancias necesarias, incluidas las administrativas y judiciales, para defender sus derechos.

La visita de este lunes por la mañana de trabajadores de LaLiga a Vallecas se enmarca dentro de la situación excepcional que se creó tras la orden de aplazamiento. En circunstancias normales, la única revisión del césped que realiza la patronal antes de un encuentro tiene lugar cuatro horas y media antes de que eche a rodar el balón, durante la reunión que mantienen los dos directores de partido que envía LaLiga a cada choque de Primera y Segunda División con los responsables de cada conjunto y el equipo televisivo.

A falta de seis días para el duelo ante el Atlético, fuentes del Rayo aseguraron que siguen adelante con su plan semanal, que pasa por entrenar hasta el viernes en la ciudad deportiva y ejercitarse el sábado, en la previa, en Vallecas. Con ocho días de margen entre el choque suspendido y este frente a los rojiblancos, en la entidad vallecana confían en que el nuevo verde eche raíces suficientes para permitir el duelo. Un menor caudal de precipitaciones sobre la capital también ayudaría.

“Teniendo en cuenta el estado del campo, puede pasar cualquier cosa”, advirtió el pasado sábado el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo. Su sindicato había servido un día antes de altavoz de las quejas de la plantilla y el cuerpo técnico del Rayo por las malas condiciones del césped. “Vemos peligrar nuestra integridad física”, alertaron en un contundente comunicado, donde lamentaron que afrontan su trabajo diario en “unas instalaciones obsoletas que no se corresponden con los estándares de un club de Primera”. “Todos estos puntos han sido trasladados a la presidencia del club”, matizaron.

Reglamento de Estadios

Este episodio con el terreno de juego supone otro paso más en la gran brecha abierta entre el equipo y la dirección de la entidad por las condiciones en las que los jugadores deben realizar su tarea. En el comunicado con AFE, apuntaron que en pretemporada estuvieron cerca de tres meses sin entrenar en la ciudad deportiva por el mal estado de los campos, que algunos días les “falta el agua caliente” y que “la limpieza no siempre es la adecuada”.

En la campaña 2024-25, entró en vigor un Reglamento de los Estadios elaborado por LaLiga, donde se precisa que los clubes y SAD son los encargados de “un correcto mantenimiento”, lo que incluye “la limpieza para asegurar unas condiciones de higiene y salubridad”. No obstante, en el texto se puntualiza que algunos apartados tienen un periodo transitorio de un año desde esta temporada 2025-26.

Por ejemplo, en el punto de las condiciones del terreno de juego, los equipos están exentos de que el césped pueda “soportar precipitaciones de hasta 50 mm/h”. Y en el capítulo de los aseos, aún no se aplica la obligación de que deban “contar con las condiciones higiénicas y de ventilación suficientes, a juicio de la Comisión de Supervisión de Estadios, para garantizar la salubridad de estos espacios”. Esta es una de las quejas más habituales de los aficionados que acuden a Vallecas.

Al enfrentamiento que una parte mayoritaria de la masa social mantiene hace años con el presidente, Raúl Martín Presa, por la conservación del estadio, además de por cuál debería ser su ubicación, se ha sumado en las últimas fechas la brecha cada vez más grande con la plantilla por el estado del césped. El partido del sábado con el Oviedo se suspendió y nadie ha garantizado todavía que la cita del próximo domingo con el Atlético se celebre en Vallecas.