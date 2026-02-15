Francia convierte a Gales en la antigua Italia

Francia cerró ese domingo la segunda jornada del Seis Naciones como la única selección que cuenta sus partidos por victorias. El vigente campeón corroboró su favoritismo a repetir con un triunfo sin paliativos en Cardiff ante un rival que ya no compite en su categoría pugilística. La decimotercera derrota seguida en el torneo de Gales (12-54), con rumbo fijo hacia su tercera cuchara de madera —perder todos los partidos— fue una demostración más de su impotencia, equiparable a los tiempos menos competitivos de Italia, y del poderío de su oponente.

El seleccionador galés, Steve Tandy, resumía la gravedad del trance. “Somos una nación de rugby”. En efecto, Italia, mucho más futbolera, no lo es. Una ventaja para vivir en un segundo plano un drama que llegó a las 36 derrotas seguidas en el Seis Naciones. No hay escapatoria para el XV del Dragón, que ha perdido 22 de sus últimos 24 duelos —sus dos victorias fueron ante Japón—, con la viabilidad de sus cuatro franquicias muy cuestionada —el escenario más probable es que una perezca— ante el éxodo creciente de jugadores a otras ligas.

Así que Francia salió al partido con un ensayo de ventaja. El gestado por un pase cruzado de espaldas de su mago, Dupont. Para gloria de Attisogbe, que tiró de explosividad para zigzaguear camisetas galesas antes de que sus compañeros canjearan la superioridad. Marca para Gailleton cuando el reloj había recorrido 87 segundos. Las reservas de los aficionados que dejaron miles de entradas sin comprar se habían confirmado.

Gales tenía un entuerto peliagudo, pues era incapaz de avanzar con el balón y alejarlo con el pie habilitaba el letal contragolpe. Bastaban segundos para descoser un repliegue mediocre. Con sus huestes en la última retaguardia, los locales no tenían nada que hacer. Si concentraban efectivos para derribar la plataforma gala, dejaban a Louis Bielle‑Biarrey solo en la otra esquina. Embolsó la patada de Jalibert para mantener su frenético ritmo de ensayos con Francia: 23 en 24 partidos. Él mismo lanzó el siguiente contragolpe. Con cada placaje roto, su rival perdía una carta en la baraja. Y Francia sabe extender jugadas con la continuidad del offload para seguir la secuencia pese al placaje. Otra marca fácil para Brau-Boirie, un centro insultantemente joven, de 2005. Y partido resuelto en cuarto de hora: 0-19.

Hicieron acto de presencia los locales poniendo a trabajar a sus delanteros en su primera incursión reseñable. Salió bien y Carre aprovechó su considerable peso para percutir. Un picotazo que no generó tendencia, pues Francia seguía suelta, como el cantante abierto a cualquier composición. Llámese Dupont, con el tren inferior ya recuperado tras su grave lesión de rodilla, para trazar señuelos o patear veneno desde la melé. Justo cuando los locales parecían irse al vestuario con daños asumibles, Beard tuvo un atrevimiento para un delantero: patear. Y salió mal. En un suspiro, Attisogbe recogía el oval suelto para que Jalibert posara a placer. El apertura, incapaz de consolidar su talento en la selección en el último lustro, está aprovechando la oportunidad para erigirse en el socio de Dupont. A falta de rivales de más enjundia, la dupla ya da miedo.

El 7-26 al descanso era el reflejo de un equipo que duplicaba al rival en metros ganados —437 a 178— con menos posesión. Gales, que había fallado 23 placajes —una barbaridad—, vio abrirse rápido su herida con otros dos ensayos diez minutos: el de Marchand, culminando la plataforma de delanteros, y el de Attisogbe tras su asociación entre jugones con Bielle‑Biarrey. La cuenta creció hasta los ocho. Solo el postrero de Grady alejó las comparaciones con la mayor brecha en la relación de 106 partidos entre ambos: el 0-51 con el que los galos ganaron el torneo en 1998. Uno de los que anotó aquella tarde fue Fabien Galthié, hoy seleccionador francés. El Dragón ha retrocedido una generación.