La Francia de Dupont quiere adueñarse del hemisferio norte

La eterna aspiración de Francia, ser campeona del mundo, parte por establecer su hegemonía en el Seis Naciones. En el torneo más relevante del ciclo mundialista —se celebra a 18 meses de la cita planetaria en Australia, frente a las excusas del propio año en el que se celebra—, la selección que no ha bajado del segundo puesto en las seis últimas ediciones busca trasladar el brillo de sus mejores hornadas en trofeos, pues ha sido más veces segunda —cuatro— que primera. Con su líder, Antoine Dupont, posiblemente el jugador más desequilibrante del mundo en esta década, recuperado tras romperse los ligamentos cruzados de su rodilla derecha el pasado mes de marzo en Dublín, aspiran a ganar dos títulos seguidos 19 años después, desde que lo hicieran en 2006 y 2007. Con el calendario a favor, Fabien Galthié, el seleccionador que ha puesto de moda sus gafas de pasta, dará galones a los jóvenes con el objetivo de demostrar que tiene fondo de armario para dominar el mundo. Su primera piedra, la visita este jueves de Irlanda a París (21:10, Vamos).

La seña de identidad de los equipos dominadores del siglo XXI —las generaciones de Nueva Zelanda y Sudáfrica que ganaron dos mundiales seguidos entre 2007 y 2023— no estaba tanto en un solo jugador sino en un grupo de suplentes tan o más solventes que los titulares, la clave para mantener el tipo en torneos largos donde las lesiones son rutina. Galthié sorprendió a propios y extraños cuando nombró el mes pasado una lista de 42 jugadores para el Seis Naciones sin el capitán, el delantero Gregory Aldritt; el máximo anotador de su historia, Damian Penaud, y otro clásico en la trasera como Gael Fickou. Piezas, razona, que no serán suficientes para ganar el Mundial de Australia. Vía libre en el ala derecha para Theo Attissogbe, con un potencial enorme a los 21 años, pero un reciente historial de lesiones. Le acompañará en la izquierda Louis Bielle-Biarrey, que rompió el año pasado el récord de ensayos del torneo con ocho. Una nómina estelar de finalizadores en una selección que ya anotó 30 en 2025, la cifra más alta de la historia en un torneo que también batió récords con un total de 101. Una tendencia ofensiva que previsiblemente continuará en 2026.

Antoine Dupont, lesionado en marzo del año pasado en el partido de Francia ante Irlanda en el Seis Naciones. Niall Carson - PA Images (PA Images via Getty Images)

Esa gestación imparable de talento, secundada por la competición doméstica más potente de Europa, hizo que Francia ganase en marzo en Dublín pese a la lesión de Dupont. Que encontraran una ruta hacia el título sin él elogia sus cimientos. La mejor noticia para el rugby es que la gravedad de su lesión no ha truncado su carrera. Jugará este jueves su primer partido internacional ante el mismo rival en un duelo con aroma a final. En los últimos cuatro años, el ganador se llevó el título. Entre las novedades de Galthié está el acompañante del medio-melé en la sala de máquinas. Con la lesión de Romain Ntamack, el puesto de apertura vuelve a Matthieu Jalibert, que llegó a negarse a sentarse en el banquillo en un partido de 2024 ante Nueva Zelanda al saber que no sería titular. Esas fricciones han impedido que uno de los aperturas más talentosos brillara en la selección tanto como en su club, así que apenas ha coincidido con Dupont. Si esa pareja funciona, muchos temblarán.

No será el único talento que exponga la fábrica francesa. El centro Kalvin Gourgues, verdadera dinamita a sus 20 años con Toulouse, puede jugar de prácticamente todo en la trasera, un rugbier total. Lenni Nouchi, capitán de la campeona del mundo sub-23, ha enamorado a Shaun Edwards, el técnico galés que dirige la defensa. Un ejemplo de cómo la edad no está reñida con la experiencia, pues lleva 68 partidos en Montpellier con apenas 22 años. Otro líder de aquel equipo fue Nicolas Depoortére, plenamente asentado de Burdeos, un anotador que da miedo por su velocidad. Piezas para aspirar al Grand Slam —ganar todos los partidos—, como hicieran en 2022 con el mismo calendario. Cierran ante Inglaterra en París, pero antes deberán evitar tropiezos a domicilio en Roma, Cardiff y Edimburgo, su salida más difícil.

Los capitanes de los equipos del Seis Naciones, Dewi Lake (Gales), Sione Tuipulotu (Escocia), Jamie George (Inglaterra), Antoine Dupont (Francia), Caelan Doris (Irlanda) y Michele Lamaro (Italia). Steve Welsh - PA Images (PA Images via Getty Images)

Pese a tanto argumento poderoso, hay grietas, sobre todo en su delantera. Francia echará de menos al veterano primera línea Uini Atonio, forzado a retirarse tras un problema cardiaco. Su relevo, Dorian Aldegheri, con un solo partido como titular —y hace tres años—, será el hombre a atacar. El problema para Irlanda es que tiene aún más bajas en esa línea, nombres clave como Andrew Porter, Paddy McCarthy o Jack Boyle, a los que sumar a Tadhg Furlong en la segunda. Pero si algo caracteriza al XV del Trébol, sin tanta densidad de jugadores como franceses o ingleses, es sacar delanteros bajo las piedras. La tradición dice que los duelos entre ambos se deciden por el músculo de sus grandullones. Si toca mirar más allá, mientras los irlandeses tienen bajas claves en la trasera —especialmente al multiusos Hugo Keenan, pero también a Bundee Aki, por faltar el respeto a los colegiados— Francia tiene a un batallón de jóvenes con ganas de comerse el mundo. Un ejército que no para de crecer.