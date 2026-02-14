Escocia patea el corazón de Inglaterra y se erige en su bestia negra en el Seis Naciones

Escocia, un rugby que vive en una delgada frontera entre la decepción crónica y la gloria efímera, ha pasado en siete días del sótano, caer en Roma en su estreno del Seis Naciones, a la cima, una victoria poderosa ante su archienemigo inglés (31-20) en la Copa Calcuta, el torneo fundacional que ambos discuten desde 1871. Quizás su líder, Finn Russell, acabe retirándose sin el trofeo, esquivo a su selección desde 1999, pero este sábado firmó una actuación que justifica una carrera, convirtiendo la anarquía en sistema y haciendo diana en cada patada. La reconstrucción en potencia de Inglaterra, que corta una racha de 12 victorias consecutivas, vuelve a encallar ante su vecino, al que ha ganado dos de sus últimos nueve duelos. La derrota de Edimburgo merma sus opciones de discutir el torneo a Francia, que cierra el domingo en Gales la segunda jornada. Antes, Irlanda ganó con sufrimiento a Italia en Dublín (20-13).

Russell calentó su clase magistral inaugurando el marcador con una patada centrada entre palos. La primera carga de sus gacelas desembocó en una amarilla a Arundell por ensuciar la liberación y romper una secuencia prometedora. No tardó Escocia en aprovechar su superioridad numérica con una asistencia que marcará la carrera de un apertura con no pocas genialidades: palmeó el balón con una mano sin mirar, como el que aparta una mosca, para que Jones aprovechara el espacio junto a la banda para colarse en la zona de marca. Por el mismo flanco llegaría el siguiente ensayo, esta vez firmado por Ritchie, el gigantón que recogió como si fuera una isla en un océano el pase a la mano de casi 30 metros de Tuipulotu para castigar a una defensa descosida por el otro costado para tapar otra embestida local a tumba abierta. Un prodigio de continuidad y precisión para un cuarto de hora inicial histórico: 17-0.

En cuanto los ingleses dejaron de perder balones tontos, su engranaje de delanteros generó una posesión sólida que encerró a los escoceses en su línea de cinco metros. Ahí sacó una gran asistencia George Ford, que tuvo la pausa para que saltara el defensor y asistir a Arundell, que engordó su cuenta de tres ensayos en el debut ante Gales con el cuarto. Una reacción esperanzadora que se topó con otra jugada rota de Russell, escabulléndose entre gigantes para instaurar de nuevo la anarquía con una patada. Tan descolocada estaba la defensa inglesa que la última cobertura fue su jugador más lento, el talonador Ellis Genge, con tan poca experiencia apagando esos incendios que se le escurrió el oval en el césped y vio cómo White lo recogía para marcar a placer. Por si fuera poco, Arundell cavó más hondo el hoyo inglés viendo la segunda amarilla al llevarse por delante a Steyn en una disputa aérea. Los ingleses perdían 24-10 al descanso y aún debían pagar 20 minutos con uno menos por la roja.

Ninguna ventaja es suficiente ante el invasor inglés, que enjauló el campo en su vuelta de vestuarios para evitar los sustos escoceses y paliar su inferioridad. Esas 14 camisetas blancas bastaron para llevar a los locales al límite, pero su defensa aguantó. Primero, con un placaje hercúleo de Dobie, que salvó un uno contra dos en el costado echándose encima de un tipo 20 kilos más pesado que él. Empezó a temer su público, que respondía con gritos de Escocia, el preludio al golpe definitivo. Con la defensa hundida, Ford buscó los palos con un drop, pero Matt Fagerson leyó la patada a bote pronto, se estiró para bloquearla y habilitó otro sprint feliz de Jones para cerrar la victoria y sumar el punto bonus ofensivo por el cuarto ensayo. De vuelta a la igualdad, Escocia tuvo opciones para agrandar la herida antes de que Ben Earl, el mejor inglés, maquillara con un ensayo postrero.

Italia asusta a Irlanda, pero no remata (20-13)

Italia hizo méritos para conseguir su primera victoria en un Seis Naciones en suelo irlandés, pero le faltó colmillo. Los locales transformaron de inicio su dominio en una buena internada de Osborn, que cazó en carrera la asistencia de McCloskey, ya vencido de rodillas. A partir de ahí, los visitantes se crecieron en su dominio en la melé y voltearon el territorio con las cargas canónicas de sus delanteros. Una amarilla a Casey por ir con la cabeza a taponar a un rival a la misma altura —no solo tuvo diez minutos de sanción, sino un buen reguero de sangre— lanzó la remontada: un ensayo cimentado en una plataforma tras poner el oval en juego desde la banda que culminó Nicotera. En total control, los suyos fueron a por el golpe en la mandíbula rechazando los tres puntos fáciles de la patada a palos en pos del ensayo, pero McCloskey frustró la internada con el tiempo del primer acto ya cumplido.

Irlanda reaccionó al déficit (5-10) con su zona de confort: cargas seguras de los delanteros para que uno de ellos, Conan, empatara. De nuevo, Italia jugó a ganar y plantó el campamento en campo rival. Tuvo el golpe de timón en una ruptura de Menoncello, uno de los mejores centros del mando, que erró en lo más fácil, la asistencia a la banda para Lynagh, que le salió adelantada. Punto de inflexión: del ensayo anulado al que anotaba Irlanda con Baloucoune, titular por primera vez en el torneo, castigando a una zaga rota por la carga anterior de Lowe. Tras unos minutos en el diván, volverían a levantarse los transalpinos, que embotellaron al rival ante su atónito público —los precedentes eran 36-0, 33-7 y 57-6—, agotando el reloj en busca del empate. La gloria volvió a escapársele a Menoncello, incapaz de embolsar una patada a seguir frente a los palos. La victoria, sin el punto bonus ofensivo de los cuatro ensayos, alivia a Irlanda, aún con opciones. Holly Davidson se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido del Seis Naciones masculino.