Francia celebra el regreso de Dupont y anula a Irlanda

Francia celebró el regreso internacional de Antoine Dupont, no solo su capitán, sino uno de los mejores jugadores de su historia, 11 meses de romperse los ligamentos cruzados de su rodilla derecha con un plácido triunfo (36-14) ante el mismo rival. Su selección cumplió el pronóstico ante una mermada Irlanda y comenzó la defensa de su título en el Seis Naciones ganando con punto bonus en el Stade de France de París en una atípica noche de jueves —para respetar la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno— que sirvió para corroborar la recuperación de su estrella, su fondo de armario y prácticamente descartar al ganador en 2023 y 2024.

Louis Bielle-Biarrey retomó el Seis Naciones donde dejó el anterior, en el que rompió el récord de más ensayos en una edición con sus ocho marcas. Irlanda había controlado el inicio con un dominio territorial, sin demasiados fuegos artificiales, cuando su apertura, Sam Prendergast, abrió la puerta a una de las armas más poderosas de los galos, su contragolpe, al impedir que el oval saliera por la banda con una patada a bote pronto. El ala aprovechó el descompuesto dibujo de la zaga para acelerar junto a la banda y romper un par de placajes. El segundo casi le tira, pero mantuvo la verticalidad con un apoyo de rodilla y acabó la tarea. Todo partió de un error de juicio del 10 irlandés: pensó que era una patada 50:22 —un atajo que permite al equipo que patea fuera sacar en ese punto si media un bote previo—, pero no lo era porque Francia había echado la pelota hacia atrás. No ayudará a acallar las dudas en un puesto sin líder tras la retirada de Johnny Sexton. Tampoco su fragilidad defensiva.

Apenas tuvo tiempo para asimilar el golpe Irlanda, que empezó a operar más en campo propio de lo que querría, una mala receta cuando llegan los errores. En uno de ellos, Francia aprovechó una melé para armar el segundo ensayo. Dupont vio la jugada antes que nadie, puso rápido el balón en circulación y aprovechó que su compañero en el timón, Matthieu Jalibert, venía en apoyo para asistir su carrera. La defensa irlandesa, es decir, Prendergast, vio un fantasma cuando apareció el apertura y no hizo un placaje convencido, quizás por miedo a desnudarse definitivamente para la asistencia. Al final, la casa sin barrer y 12-0 en 22 minutos.

Un marcador que engordaría por mera inercia, por el dominio territorial francés, por su costumbre por defecto a la hora de convertir un balón suelto en peligro. Y en cuanto llegan dos o tres pases seguidos, prende la casa. Porque los delanteros, pese a su talla, también corren y asisten. Así, con una superioridad de grandullones, culminó Charles Ollivon un tres contra uno. Sin noticias ofensivas de Irlanda, el duelo llegó solventado al descanso (22-0).

La fluidez de Francia era tal que se marchó al intermedio sin cometer un solo golpe de castigo. Un control total de una selección superior que rellenó la última casilla, la del punto bonus de los cuatro ensayos en otra preciosa improvisación. Dupont mandó a Ramos a la guerra con una patada alta y el especialista en los tiros a palos demostró su toque metiendo el pie como si fuera futbolista para asistir a la carrera de Bielle-Biarrey, que trazó la línea como si contara con ese punto de fantasía. Su vigesimosegundo ensayo en 23 partidos con la selección, números de videojuego.

Irlanda se quitó el cero aprovechando un par de fallos en la marca de los suplentes galos para encadenar unos cuantos pases de seguridad en sus delanteros hacia la marca de Nick Timoney. El preludio a otro ensayo casi inmediato, culminado por el apoyo dudoso de Michael Milne ante una defensa en fuera de juego tras una rápida jugada desde la banda. Por muy mal que pinten las cosas, con toda su primera línea en la enfermería, el XV del Trébol siempre encuentra delanteros. Pero eso no basta para tutear a un equipo total. Así que el conato no llegó a remontada y aún dio tiempo a que Theo Attissogbe, el otro ala endiablado de los locales, pusiera la guinda con el tiempo cumplido.