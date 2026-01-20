El mar engulle de nuevo varias playas de Valencia y Castellón por la borrasca ‘Harry’

Un edificio en primera línea de playa en Tavernes de la Valldigna es desalojado después de que una terraza se haya desprendido a causa del choque de las olas

El temporal marítimo que afecta a la Comunidad Valenciana a causa de la borrasca Harry ha engullido este martes varias playas de las provincias de Valencia y Castellón y ha obligado a los ayuntamientos de localidades como Sagunt, Cullera, Vinaròs, Tavernes de la Valldigna y Almassora, entre otras, en alerta naranja por fenómenos costeros, a cerrar los accesos a las zonas litorales o los paseos más próximos al mar o incluso a desalojar.

Como en otros temporales, que se dejan sentir cada vez con mayor frecuencia y violencia en la Comunidad Valenciana, el agua sube de nivel y los olas llegan a golpear unas infraestructuras costeras proyectadas años atrás, sin tener en cuenta la reducción paulatina de las playas y las dunas que funcionan como barreras.

El edificio Neptuno de Tavernes de la Valldigna, en primera línea de playa, ha sido desalojado este martes después de que se desprendiera una terraza y la zona ha sido acordonada. La brigada municipal y la policía local han reforzado las protecciones en las playas, especialmente en la zona de la Goleta.

A los muros de hormigón permanentes que bloquean algunos accesos al mar se han añadido otros en las últimas horas por el temporal. Con maquinaria pesada la brigada municipal ha vuelto a levantar muros de contención tumbados por la fuerza del mar. La policía local en ha cerrado los accesos al mar en diferentes zonas del litoral para prevenir posibles situaciones de riesgo para la población en Tavernes de la Valldigna.

La boya del golfo de Valencia de Puertos del Estado ha registrado a las once de la mañana de este martes una ola de más de seis metros de altura y desde entonces se han mantenido alrededor de los cinco metros, según esta institución. La mayor ola registrada en la Comunidad Valenciana fue medida en enero de 2020 durante el temporal Gloria cuando una boya registró la altura de 8,44 metros.

En la provincia de Valencia, Sagunt ha cerrado el acceso al paseo del Pantalán y ha instalado sacos de arena en Malvasur como medida preventiva ante la crecida del nivel del mar. La localidad espera olas de cuatro metros y vientos de hasta 70 km/h.

El ayuntamiento de Cullera ha reforzado durante la mañana de este martes las protecciones en algunos tramos de playa sobre todo del sur. También se han cerrado por seguridad los accesos a los espigones y zonas costeras. El consistorio ha pedido precaución, puesto que las olas en la localidad pueden alcanzar los cinco metros de altura. Además, ha informado de que desde el miércoles la alerta bajará a amarilla hasta las 6.00 horas.

En Sueca se ha supervisado durante la mañana el estado de las playas y paseos marítimos ante la “intensidad” del temporal y ha llamado, ante el fuerte oleaje, a extremar las precauciones, evitar el acceso en las playas y cualquier actividad en la zona marítima.

En la provincia de Castellón, Almassora ha pedido a la población que evite desplazamientos innecesarios, que no aparque vehículos en el paseo marítimo y que no se acerque al mar. En Almenara se ha cortado al acceso al paseo marítimo por seguridad. “El fuerte oleaje puede ser muy peligroso. Hacerse fotos o acercarse al mar pone tu vida en riesgo”, advierte el ayuntamiento en redes sociales.

Vinaròs ha cortado la circulación en diferentes tramos de la avenida de Pau Béjar como medida de seguridad y la policía local ha pedido sobre todo evitar acercarse a los acantilados de la Costa Norte y Costa Sur. Además, Peñíscola ha prohibido el paso a distintas zonas litorales de la costa sur ante la previsión de olas de 3,5 metros.