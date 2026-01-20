Girona a medio gas debido al temporal: “Que nadie se acerque a los ríos”  

Girona estaba este martes a medio gas. Centros escolares cerrados, juicios suspendidos en la Audiencia Provincial, ni rastro del bullicio de los bares, ni siquiera las retenciones de tráfico. Además, dos Centros de Atención Primaria (CAP) fueron cerrados como consecuencia de la lluvia. El comité de emergencia del Ayuntamiento ha “recomendado” a los comercios cercanos al río Onyar a su paso por el centro que cierren y ha advertido a los habitantes de plantas bajas de la conveniencia de subir a las superiores. En caso de no poder hacerlo, se ha habilitado el Palacio Ferial para acoger a todo aquel que lo necesite.

En la comarca del Baix Empordà preocupan sobre todo poblaciones por donde pasa el río Daró, que se ha desbordado en campos de cultivo de la Bisbal d’Empordà, o Fontanilles. Los Bomberos lamentan que, a pesar de los avisos, han tenido que rescatar a más de media docena de personas “que han intentado cruzar en coche y las rieras se las han llevado”. De hecho, un vecino de Fontanilles, de 63 años, sigue desaparecido.

En la capital gerundense el comité de emergencia ante la “incertidumbre” frente al nuevo episodio de lluvias ha activado una campaña de difusión entre la Policía Municipal y los técnicos de Servicios Sociales y comercio del Carrer del Carme, Vista Alegre y ambos lados del Onyar, en la Rambla para “recomendar” a los comerciantes que cierren y protejan sus tiendas. El Palacio Ferial servirá para las personas que hayan quedado atrapadas en la ciudad por no poder coger el transporte público o para los sin techo. “Hemos activado todas las brigadas del ayuntamiento durante todo el día y la Policía Municipal por lo que pueda haber. También hemos desplazado vallas para en caso de tener que cerrar calles tenerlo todo a punto”, ha dicho el alcalde Lluc Salellas.

El Inspector de los Bomberos de la provincia de Girona, Jordi Martín, ha afirmado: “Es importante que la gente no se acerque a los ríos, que no vaya a ver las olas, a ver si el paseo marítimo y la playa están o no están. Pedimos distancia. Debemos exponer cero a la población y cero a los operativos”. La lluvia torrencial ha castigado localidades como Palafrugell donde hasta media tarde habían caído 187 litros. La poca visibilidad de la carretera entre esta localidad y Begur ha hecho que varios coches hayan quedado ladeados en la cuneta inundada. De los 1.089 servicios de los Bomberos acumulados hasta las tres de la tarde, 467 han sido en Girona.

Al contrario de otras veces, en que las localidades más afectadas son las de costa, esta vez la peor parte de este episodio de lluvia, y viento se la está llevando el interior de Baix Empordà y Gironès. Hay carreteras cortadas y pueblos como Palau-Sator incomunicados por campos inundados como también en Serra de Daró, Llevià (Fontanilles), Gualta o la Bisbal d’Empordà. Precisamente en la Bisbal, Maria Font, propietaria de la panadería Can Rodà, pensaba que sería un día de muy pocas ventas: “Tal y como estaban las carreteras nosotros no hemos ido ni a repartir de Peratallada”. Aún así, Font se ha equivocado: “Pensaba que con el Daró a punto de desbordar en el centro y desbordado por la zona del Polideportivo la gente se quedaría en casa, pero no. La gente ha salido a ver cómo estaba el puente y ya, de paso, han venido a comprar el pan”.

Xavier regenta, junto a su familia, el restaurant Sa Torre de Palau-Sator, uno de los pocos que abren entre semana en la zona, una de las más afectadas por este temporal. Ante la previsión de fuertes precipitaciones le dijeron al personal que hoy no fuera a trabajar. “Como es un negocio familiar pensábamos sacar adelante las comidas con los de casa, pero ha habido un contratiempo, se nos ha inundado el sótano, y al final hemos tenido que cerrar”, advierte.

En la gasolinera de Regencós, cada día repostan entre 250, 300 coches. “Este martes no se ha parado ni la tercera parte”, asegura Pere, el encargado. “Se nota mucho la situación en que estamos, hay mucha lluvia y poco tráfico, circulan mucho menos coches de lo habitual”, apunta.

En Fontanilles, una pequeña población de 170 habitantes, a primera hora de la tarde mostraban su esperanza de encontrar sano y salvo a uno de sus vecinos, el conductor que los Bomberos están intentado rescatar en la Riera Nova de Palau-Sator desde antes de las ocho de la mañana. El jefe de Bomberos ha lamentado: “Habiendo hecho avisos, hoy hemos tenido a varias personas que han probado de pasar y las rieras se los han llevado. Es una cantidad importante de vehículos y coincide con los sitios donde se habían hecho los avisos”. Han tenido que rescatar a conductores en coche en Perelada, Parlavà, Maçanet de la Selva y l’Escala, y en furgonetas en Roses y también Maçanet.

También en este sentido se ha manifestado el alcalde de Fontanilles, Salvador Coll. “Desde las siete de la mañana que doy vueltas con el coche poniendo vallas en puntos inundables, las he tenido que poner tres veces porque la gente que intentaba pasar de Serrà de Daró a Llabià las quitaba. Al final he tenido que pedir a los servicios de emergencias que cortaran la carretera y no les dejaran pasar”, ha lamentado.