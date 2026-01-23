La borrasca ‘Ingrid’ a su paso por España, en imágenes

15 fotosEL TIEMPOLa borrasca ‘Ingrid’ a su paso por España, en imágenesGalicia se encuentra en aviso rojo (peligro extraordinario) por un temporal marítimo agitado, con una previsión de olas de hasta nueve metrosEl País23 ene 2026 - 15:41Actualizado: 23 ene 2026 - 16:21CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosVista de la autovía A-52 a su paso por A Mezquita (Ourense), este viernes.Brais Lorenzo (EFE)La nieve cubre la carretera en Vega de Espinareda en Ponferrada (León), este viernes.Ana F Barredo (EFE)Camiones parados debido al temporal de nieve, este viernes en Mombuey. Mariam A. Montesinos (EFE)Nieve en Pedrafita do Cebreiro (Galicia), este viernes.ÓSCAR CORRALGrandes olas golpean la linterna de faro de San Esteban de Bocamar, este viernes. El alto impacto de la borrasca Ingrid, cuyos días álgidos serán hoy y mañana, está dejando carreteras cortadas, choques de vehículos y desabastecimiento en la mitad norte del país, por nevadas desde cotas muy bajas, copiosas también en zonas del centro, además de un temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico, con olas de 9 metros. Eloy Alonso (EFE)Vista de la autovía A-52 cubierta de nieve a su paso por Mombuey (Zamora). Mariam A. Montesinos (EFE)Dos personas pasean por Pedrafita do Cebreiro (Galicia), este viernes.ÓSCAR CORRALUna máquina quitanieves trabaja en una carretera de Lugo, este viernes, en una imagen de la Diputación de Lugo. DIPUTACIÓN DE LUGO (Europa Press)Unos 440 camiones y vehículos de gran tonelaje que circulan hacia Galicia a través de la Autovía A-52 'Rías Bajas' permanecen embolsados desde esta madrugada en áreas de servicio de Mombuey y Quintanilla de Urz en la provincia de Zamora debido al temporal de nieve. Mariam A. Montesinos (EFE)La nieve cubre la carretera en Vega de Espinareda en Ponferrada, León, este viernes.Ana F Barredo (EFE)Vistas de Piedrafita do Cebeiro (Galicia) tras la nevada caída sobre la localidad, este viernes. La Xunta suspende las clases en gran parte de Lugo por la borrasca Ingrid. Las zonas de A Montaña, el sur y el centro de la provincia se encuentran bajo aviso naranja por nieve. Carlos Castro - Europa Press (Europa Press)Una patrulla de la Guardia Civil controla el tráfico de vehículos pesados, este viernes en A Mezquita (Ourense). Brais Lorenzo (EFE)Autovía A6 a su paso por Lugo, este viernes. EFE/eliseo trigo (EFE)Una patrulla de la Guardia Civil en la autovía A6 a su paso por Lugo, este viernes. EFE/eliseo trigo (EFE)Una carretera cubierta de nieve cerca de Pedrafita do Cebreiro (Galicia), este viernes.ÓSCAR CORRAL