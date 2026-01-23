La borrasca ‘Ingrid’ a su paso por España, en imágenes

Grandes olas golpean la linterna de faro de San Esteban de Bocamar, este viernes. El alto impacto de la borrasca Ingrid, cuyos días álgidos serán hoy y mañana, está dejando carreteras cortadas, choques de vehículos y desabastecimiento en la mitad norte del país, por nevadas desde cotas muy bajas, copiosas también en zonas del centro, además de un temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico, con olas de 9 metros.

Eloy Alonso (EFE)