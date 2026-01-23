Ir al contenido
España
En directo
Borrasca Ingrid
15 fotos
EL TIEMPO

La borrasca ‘Ingrid’ a su paso por España, en imágenes

Galicia se encuentra en aviso rojo (peligro extraordinario) por un temporal marítimo agitado, con una previsión de olas de hasta nueve metros

El País
El País
