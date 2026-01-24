Los 1.000 camioneros retenidos en las carreteras españolas por el temporal ya pueden continuar con la circulación

La Dirección General de Tráfico levanta todas las restricciones de circulación preventivas que ha tenido a los camiones detenidos durante toda la madrugada

Los más de 1.000 camiones que han estado detenidos durante toda la noche “por el riesgo ante la previsión de nevadas” pueden continuar su viaje después de pasar toda la noche parados en un total de 17 puntos de Castilla y León y Galicia. Así lo ha anunciado la Dirección General de Tráfico en su cuenta de X a las 10.06 de la mañana.

Por otro lado, la última cifra actualizada de carreteras afectadas por la borrasca Ingrid esta mañana por la DGT es de 145 las vías, de las cuales 14 pertenecerían a la red principal.

Es el caso, por ejemplo, de Castilla y León, donde están afectadas la A-6 en Zamora, la A-1 en Burgos, la A-50 en Ávila, la A-6 en León, la A-66 en Ribera de Folgoso y Salamanca. También Aragón, en la A-21, la A-22 y la A-23 en Huesca, Puente la Reina de Jaca y Angüés respectivamente.

Galicia por su parte tiene afectada la A-52 en Ourense y la AG-53 en Pontevedra. En Guadalajara (Castilla la Mancha), la A-2.

Mientras tanto, en Granada, la estación de esquí de Sierra Nevada ha retrasado a las 09,30horas su apertura de este sábado en función de las condiciones meteorológicas que se presentan en la jornada -presencia de nieve, viento y densa niebla-,y de los trabajos de acondicionamiento de remontes -desbloqueo por hielo y limpieza de estaciones- y pistas -pisado adicional-. Así lo ha detallado el recinto invernal en su cuenta oficial de ’X’, donde ha indicado que las zonas de Veleta, Laguna y Loma de Dilar se encuentran cerradas por riesgo muy alto de avalanchas y porque se están llevando a cabo trabajos de desbloqueo de remontes y acondicionamiento de pistas tras las últimas nevadas.

En Galicia las autoridades han registrado hasta 130 incidencias y rachas de viento muy fuerte. Para este sábado se ha decretado un aviso meteorológico rojo por fenómenos costeros, lo que hace intuir que Ingrid continuará golpeando con fuerza este fin de semana.

Camiones y vehículos en Piedrafita do Cebeiro (Lugo), este sábado. Carlos Castro (Europa Press)

La capital, mientras tanto, aplica medidas preventivas con el cierre de varios parques de la ciudad, entre ellos el Retiro en base a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid a través de sus redes sociales, la medida permanecerá activa hasta las 21 horas de este sábado. Además de El Retiro, también permanecerán balizados el Capricho, Jardines de Sabatini, Juan Pablo II, Juan Carlos I, Quinta de Torre Arias, Quinta de Los Molinos, Rosaleda del Parque del Oeste y Fuente del Berro.