Los directores de los institutos de Madrid advierten a Ayuso: “Dividir la ESO perjudica al alumnado”

Entre el 11 y el 25 de marzo se abre el plazo ordinario de presentación de la solicitud de admisión en los institutos de la Comunidad de Madrid para el próximo curso, pero no tendrán que hacer este trámite los alumnos que decidan estudiar en los colegios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria (Ceipso), el nuevo modelo por el que la Comunidad de Madrid apuesta desde el presente año académico. Por ello, la Asociación de Directores de Institutos Públicos de esta autonomía (Adimad) aprovecha este jueves para solicitar a la Consejería de Educación una reconsideración en su intención de mantener a los estudiantes del primer y segundo curso de la ESO en los colegios. A su juicio, este plan atenta contra la coherencia educativa y carece de fundamento pedagógico, además de generar importantes dificultades organizativas.

“La ESO constituye una etapa con identidad propia. Dividirla entre dos centros distintos supone fragmentar el proceso formativo y obliga al alumnado a cursar el misma periodo en instituciones diferentes, con proyectos educativos, equipos docentes y dinámicas organizativas distintas”, señalan desde esta entidad. Los directores consideran que el nuevo modelo puede dificultar la continuidad pedagógica y la adecuada integración de los estudiantes cuando se incorpore a los institutos en el tercer curso de la ESO.

“Recordemos que primero y segundo no son la antigua EGB”, insisten. Explican que los institutos están plenamente preparados para acoger a adolescentes de entre 11 y 14 años al contar con profesorado especializado por materias, equipos de orientación y una trayectoria consolidada en la gestión de la convivencia, “aspectos especialmente relevantes en una etapa clave para el desarrollo académico y personal”.

Defienden que la experiencia acumulada en los centros de secundaria permite una atención más adecuada a la diversidad y al bienestar emocional e invitan a los padres, cuyos hijos cursan ahora el sexto curso de primaria, a acudir a las jornadas de puertas abiertas que organizan para conocer sus proyectos con la intención de despejar dudas e inquietudes. “Dividir la ESO entre colegios e institutos perjudica al alumnado”.

Hasta el momento, la postura de la Comunidad de Madrid parece ir en dirección contraria. “Creemos que es una medida totalmente necesaria para proteger la infancia y la preadolescencia”, decía en otoño el exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, tras informar de que una veintena más de colegios públicos de la Comunidad de Madrid habían formalizado su petición para sumarse a impartir el primer y el segundo curso de educación secundaria obligatoria en el año académico 2026/2027.

Presumía entonces Viciana del interés que había suscitado la iniciativa y aseguraba que 300 centros educativos solicitaron información sobre la misma durante el pasado curso. Finalmente, fueron 52 colegios los que recibieron autorización para incorporar la ESO a su oferta educativa, 49 de los cuales ya la imparten desde septiembre. Los solicitantes tienen que recabar el apoyo de sus Consejos Escolares y contar con unas instalaciones que solo requieran de adaptaciones o pequeñas obras para acoger a los estudiantes. Los centros educativos de nueva creación ya abren sus puertas dentro del nuevo modelo CEIPSO.

La propuesta de Viciana y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretende “combatir el abandono escolar, mejorar el rendimiento de los alumnos, su descanso o sus hábitos de alimentación, así como luchar contra la soledad, las adicciones o la posible influencia de las bandas juveniles”. Unir ambas etapas completas es el modelo más frecuente en los colegios privados y concertados.

Ante el impacto de la bajada demográfica, que compromete la supervivencia de determinados colegios, ampliar la oferta con los dos primeros cursos de la ESO puede convertirse en una medida de sostén. Muchas familias lo ven como una ventaja en lo que a la continuidad respecta, pero para los directores supone una brecha todavía más grande que la que se produce actualmente dado que se corta por la mitad la ESO.

Algunos padres también consideran que el nuevo modelo es atractivo de cara a la conciliación familiar porque en muchos casos los colegios ofrecen clases por la tarde, mientras que los institutos públicos de secundaria tienen jornada intensiva, solo de mañana. A juicio de Adimad, si lo que se quiere es ayudar a los progenitores, la solución pasa por reforzar los institutos con los recursos necesarios: implantar comedores y ofrecer actividades extraescolares gratuitas. “Así se facilita la conciliación sin obligar a los alumnos a cambiar de centro a mitad de etapa ni complicar su paso por la ESO”, reivindican los directores antes de instar a la Consejería de Educación a abrir un proceso de reflexión y diálogo “que permita garantizar la coherencia, estabilidad y calidad del sistema educativo público”.