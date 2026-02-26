Pedro Segura, excandidato a gobernador, es criticado por pedir el narcocorrido del Mencho en un evento público masivo en Guerrero

Los Alegres del Barranco, acusados de apología del delito, se negaron a interpretar la canción ‘El del Palenque’ durante el concierto, organizado por el también empresario en su rancho y hotel Vida en el Lago, en Tepecoacuilco

El empresario Pedro Segura está en el ojo del huracán. En un concierto y fiesta pública organizada en su rancho y hotel Vida en el Lago, en el municipio de Tepecoacuilco, en Guerrero, ha pedido reiteradamente a la banda invitada, Los Alegres del Barranco, que interpreten el narcocorrido El del Palenque, composición dedicada al capo mexicano Nemesio Oseguera, alias El Mencho. La agrupación sinaloense, que enfrenta un proceso judicial en Jalisco por acusaciones de apología del delito por tocar este mismo tema, se rehusó a hacerlo. Ante la negativa, Segura tomó el micrófono y entonó la primera estrofa: “Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente”. Las críticas contra el excandidato a gobernador por ese Estado se han hecho sentir en las redes, ya que el evento, que tuvo lugar este martes, fue llevado a cabo dos días después del abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un hecho que desencadenó una ola de violencia generada por sus acólitos en varios Estados del territorio mexicano.

El evento, que fue realizado en el marco de la celebración por el Día de la Bandera, tuvo a la agrupación sinaloense, conocida por su repertorio de corridos, a cargo de cerrar la velada. Los videos del evento, que según el empresario reunió a más de 20.000 personas, muestran a Segura pidiendo de forma reiterada que la banda interprete la canción El del Palenque. Pavel Moreno, vocalista de la agrupación, le contestó: “Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó, no queremos nosotros salir perjudicados”, haciendo referencia al proceso por apología del delito que enfrentan en Jalisco tras un narcohomenaje en Guadalajara en marzo de 2025.

Una ilustración del 'Mencho' proyectada durante un concierto de la banda sinaloense 'Los Alegres del Barranco' en el auditorio de la UdeG, en Guadalajara. CORTESÍA

“Yo me la canto, tú nomás dame tono”, insistió Segura, mientras Los Alegres del Barranco reiteraron su negativa a tocar el tema. En medio de silbidos y reclamos, el empresario rectificó y dijo “ellos mandan, porque son mis amigos”. Seguido, recalcó ante los asistentes: “Yo sé y ustedes saben cómo está el mundo al revés. Mis amigos no pueden cantar las cuatro letras [en referencia al acrónimo del grupo criminal, CJNG]. ¿Saben lo que me emputa? Que la presidenta sabe que cobran cuota [el crimen organizado], al negocio, al que vende chicles. Son mamadas”.

Ante la viralización de los videos, Segura emitió un mensaje grabado en su cuenta de Facebook para defenderse de las acusaciones, no sin antes afirmar: “Perro que me ladra, le doy un balazo en el hocico”. En sus argumentos, lleno de insultos a medios y descalificaciones directas a periodistas, dijo que se trataba de una fiesta pagada por él y que en ningún momento fue un homenaje al Mencho, como se mencionó en algunos medios. Este defendió su gusto por escuchar y cantar narcorridos. “Me gustan los corridos, igual que al Gobierno, me gustan los corridos de los capos, ¿cuál es el pedo?“, cuestionó desafiante, tras afirmar que puede cantar composiciones dedicadas al Mencho y a Arturo Beltrán Leyva, otro capo abatido del Cartel de Sinaloa, si así lo quiere.

Aclaró que nunca conoció a Oseguera, caído en un operativo del Ejército mexicano este domingo, ni tuvo relación con él ni con el narcotráfico. “Nunca conocí al Mencho, nunca lo saludé, nunca lo miré, y ahí están chingando la madre [...] Fue gusto para mí, el que paga, manda. Y puedo tener aquí a Los Tucanes [de Tijuana] cantando narcocorridos, y yo no soy narco... Y les pago, porque mi dinero es limpio”.

El grupo de corridos 'Los Alegres del Barranco'. CORTESÍA

Desde marzo del pasado año, los narcocorridos y los artistas que los interpretan se encuentran en medio de una inédita tormenta política a raíz de la presentación de Los Alegres del Barranco, cuando proyectaron imágenes que enaltecían al Mencho y al Chapo durante una presentación en Guadalajara en marzo de 2025. Esto sucedió a una hora del lugar, dos semanas después de que se hiciera público el hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde presuntamente el CJNG secuestraba, torturaba y asesinaba personas. El concierto de la agrupación llegó cuando la conmoción por el hallazgo todavía estaba fresca en la memoria colectiva.

La reacción traspasó fronteras. El Gobierno de Donald Trump retiró los visados de los componentes de Los Alegres del Barranco por apología del crimen organizado y en México la réplica se sintió en un puñado de Estados que han vetado los conciertos, tales como Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Quintana Roo o el propio Estado de México.

¿Quién es Pedro Segura?

Segura es un empresario hotelero y agropecuario, con trayectoria política en Guerrero. En 2021, fue candidato a gobernador por la coalición del Partido del Trabajo-Partido Verde Ecologista de México. En 2027 aspira nuevamente al cargo y ha dado señales de que podría postular bajo las siglas del Partido Acción Nacional. Este partido político ha negado cualquier acercamiento y que los candidatos no se han definido todavía.

En agosto de 2025, fue detenido por la Fiscalía General de la República acusado de delincuencia organizada y presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque fue liberado por falta de pruebas.