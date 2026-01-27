Un temporal azota casi toda España con lluvias intensas, viento y fuerte oleaje

Catorce comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están este martes en aviso por el paso de la borrasca ‘Joseph’

Casi toda España amanece este martes bajo aviso meteorológico por el paso de la borrasca Joseph —nombrada por el servicio meteorológico portugués—, que afecta a la Península desde el domingo y deja a su paso lluvias intensas, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), 14 comunidades autónomas se encuentran en alerta, cinco de ellas en nivel naranja, que indica riesgo importante, con la única excepción de Canarias, La Rioja y el País Vasco.

El temporal se deja sentir con especial intensidad en el sur y el norte del país. En Andalucía, las provincias de Almería y Cádiz permanecen en aviso naranja por lluvias, viento y fenómenos costeros. La Aemet prevé acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, que podrían superar los 100 litros de forma local en el municipio de Grazalema. A esto se suman vientos del suroeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora y un oleaje que alcanza los cuatro metros, con rachas puntuales aún más fuertes en el oeste de la comunidad.

En el interior peninsular, Ávila (Castilla y León) continúa bajo aviso naranja por lluvias persistentes, una situación que se arrastra desde la jornada anterior y que se repite en la provincia de Cáceres, en Extremadura. En ambos casos, la entidad estima que los avisos se mantendrán activos hasta las 11.59.

El impacto de la borrasca Joseph es especialmente severo en Galicia, donde Pontevedra y A Coruña están en alerta naranja durante todo el día por fenómenos costeros. La agencia también prevé vientos muy fuertes del suroeste, con rachas que pueden alcanzar los 88 kilómetros por hora, y un mar combinado de cinco a siete metros, lo que complica seriamente la navegación y las actividades en el litoral.

Operarios retiran un árbol de grandes dimensiones caído en la carretera LU-231 en Palas de Rei, Lugo, en la madrugada de este martes. Eliseo trigo (EFE)

En la Región de Murcia, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, así como la costa y el Campo de Cartagena y Mazarrón, permanecen en aviso naranja por viento y oleaje, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y olas de entre tres y cinco metros.

Entre los fenómenos más significativos de la jornada, la Aemet destaca las precipitaciones persistentes y con acumulados notables en Galicia durante la madrugada, así como en el oeste del Sistema Central y las sierras Béticas. En zonas de Andalucía, las lluvias pueden ser localmente fuertes al paso de un frente, mientras que el viento soplará con rachas muy intensas en prácticamente toda la Península y Baleares, salvo en el nordeste.

Vista del río Guadalquivir en peligro de desbordamiento a su paso por Lora del Río, en Sevilla, este martes. Jose Manuel Vidal (EFE)

La situación está marcada por una intensa circulación atlántica, con la borrasca Joseph situada sobre las islas británicas. La Aemet predice que un frente frío cruzará la Península de noroeste a sureste a lo largo del día, dejando cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas. En el extremo oriental y en Baleares, las lluvias serán más débiles o incluso inexistentes.

Con la entrada de aire frío, la Aemet estima un desplome de la cota de nieve: de situarse por encima de los 2.000 metros pasará a entre 500 y 900 metros en el noroeste, y a entre 900 y 1.400 metros en el resto del territorio. Las nevadas se extenderán desde Galicia a lo largo de la mañana hasta alcanzar las sierras del sureste al final del día, con los mayores espesores en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos.

Las temperaturas máximas bajarán en buena parte del país, con descensos más acusados hacia el este, mientras que las mínimas caerán al final del día en Galicia, el Cantábrico, las mesetas y el tercio sur. También se esperan heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte. En contraste, en Canarias predominarán los cielos poco nubosos, con temperaturas en ligero ascenso y viento de flojo a moderado del oeste.

La agencia advierte, además, de la posible formación de nieblas y brumas en zonas elevadas al paso del frente y recomienda extremar la precaución ante un episodio que mantendrá en vilo a buena parte del país durante toda la jornada.