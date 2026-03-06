La Audiencia Nacional rechaza una denuncia contra Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz

Antonio Piña, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, ha rechazado una denuncia presentada en enero por una asociación ultra contra Óscar Puente (PSOE), ministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, que dejó 46 víctimas mortales. Fuentes jurídicas subrayan que el juez ha tomado este decisión al concluir que carece de competencia. Precisamente, la Fiscalía ya apuntó que debía archivarse la denuncia por ese mismo motivo: Puente, al ser ministro, se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo; y, además, un juzgado de Montoro (Córdoba) ya dirige actualmente unas pesquisas para indagar sobre la tragedia y posibles responsables.

Como ha avanzado eldiario.es, el instructor da así carpetazo al intento de la Asociación Libertad y Justicia de abrir una causa contra Óscar Puente. La denuncia se presentó en enero en la Audiencia Nacional y, tras recaer en el juzgado de Piña, el magistrado abrió diligencias —un mero trámite para poder tomar decisiones sobre el caso— y pidió opinión al ministerio público sobre si era competente. Entonces, fuentes del tribunal ya indicaban que la denuncia difícilmente prosperaría, como así ha ocurrido finalmente.

La denuncia achacaba al ministro de Transportes presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación. Pero, según consta en la resolución de archivo, firmada este viernes y a la que tuvo acceso EL PAÍS, el juez apunta que la asociación ultra “no objetiva ningún criterio” que permita a la Audiencia Nacional asumir una investigación sobre la tragedia.

“Los hechos relatados en la denuncia tienen como base el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, [...] partido judicial de Montoro. El conocimiento para la investigación de las causas del accidente y, en su caso, para la determinación de responsabilidades, corresponde al partido judicial de Montoro, lugar donde se cometió el hecho”, destaca el escrito del magistrado Antonio Piña, que añade: “La Audiencia Nacional no tiene competencia para el conocimiento de los delitos contra la vida cometidos por imprudencia, salvo en los casos específicos que regula la normativa. Ninguno de ellos se corresponde con el supuesto a examen”.