La Fiscalía se opone a que la Audiencia Nacional investigue a Puente por el accidente de Adamuz

El Ministerio Público dice que no es el tribunal competente y recuerda que ya hay un juzgado investigando la tragedia

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha posicionado en contra de admitir la querella presentada por la Asociación Libertad y Justicia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que se saldó con 46 víctimas mortales.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, pidió informe a la Fiscalía antes de decidir qué hacer con la querella. Según ha avanzado Cadena SER y han confirmado fuentes jurídicas a EL PAÍS, el ministerio público propone rechazarla de plano. En primer lugar, razona que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente porque Puente está aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de ministro, por lo que cualquier acción penal dirigida contra él debe estudiarla el alto tribunal. En segundo lugar, señala que el asunto ya está en manos del Juzgado de Instrucción Número 2 de Montoro (Córdoba), que abrió diligencias poco después de producirse el siniestro.

Ahora, el juez Piña tendrá que decidir cómo procede con la querella, que achacaba a Puente presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación. Fuentes jurídicas avanzan que lo más probable es que el instructor se alinee con la Fiscalía y dé carpetazo al asunto.