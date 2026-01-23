La jueza de la investigación de Adamuz decide no declarar secreta la causa, pese a la petición de la Guardia Civil

Vista de los vagones siniestrados este martes durante la visita de los reyes a la zona en la que se produjo el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

La jueza sustituta que permanece en el juzgado de Montoro (Córdoba) a cargo de la investigación del accidente de trenes de Adamuz que ha terminado con la vida de 45 personas ha decidido este viernes no declarar secreta la causa pese a la petición que le hizo la Guardia Civil tras entregarle su primer informe, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la investigación. La jueza Carmen Troyano ha tomado esta decisión de acuerdo con el criterio de la Fiscalía.

La Guardia Civil entregó este jueves el primer informe preliminar con un adelanto de estos cuatro días de investigación que incluye las dos cajas negras de los trenes, 2.500 fotografías y vídeos en la zona del choque en las vías de Adamuz, así como la declaración del maquinista del Iryo que fue el primer convoy que descarriló la noche del accidente. En este primer atestado los agentes proponían reforzar el secreto de las pesquisas y declarar el asunto secreto, lo que evitaría que las víctimas personadas pudieran acceder a la información durante un tiempo.

Pero la Fiscalía de Córdoba ha pedido al tribunal de instancia de Montoro que de momento no eche la llave a la causa, “sin perjuicio”, eso sí, de que “en el futuro y en función de las circunstancias” pueda reclamarse que se decrete el secreto. La juez ha dictado ya el auto en el que no accede a la petición de la unidad investigadora.

Troyano estará al frente del juzgado de instrucción número 2 de Montoro (o Tribunal de Instancia de Montoro plaza número 2, según el nombre que le otorga la nueva Ley de Eficiencia que ha entrado en vigor) hasta el próximo 9 de febrero, cuando asumirá el cargo Cristina Pastor, una togada que acaba de terminar sus prácticas en la Escuela Judicial. Será ella la titular y, de forma coordinada con un juez de refuerzo que ya ha anunciado el Poder Judicial que tiene la intención de añadir, asumirá el devenir de una investigación.

Hasta este momento, las pesquisas judiciales se habían centrado, sobre todo, en la identificación de las víctimas, en la recepción de las autopsias y en toda la labor burocrática que implica la entrega de los cuerpos a los familiares. Pero con este primer informe “avance”, como algunas fuentes lo describen, la investigación despega y la jueza debe comenzar a tomar las primeras decisiones.

Precisamente, este viernes se ha conocido el primer informe oficial que sostiene que una rotura previa de una soldadura de la vía fue la que supuestamente provocó el descarrilamiento del vagón 6 del tren Iryo. Se trata de las conclusiones iniciales de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que argumentan esta “hipótesis de trabajo” en las hendiduras que presentan en las ruedas del lado derecho los coches 2, 3, 4 y 5 del Iryo y que son “presumiblemente coincidentes” con la sección del carril roto.

Los técnicos de la CIAF investigan de forma paralela los motivos del choque de los trenes en Adamuz, si bien hasta el momento los especialistas han estado coordinados con la policía judicial de Guardia Civil. En cualquier caso, las conclusiones que sirven al juzgado para dirimir responsabilidades penales en este asunto son únicamente las que presente el instituto armado.