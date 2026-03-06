La Audiencia Nacional procesa al narcopolicía capturado con millones de euros emparedados en su casa

Francisco de Jorge, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha procesado este viernes a Óscar Sánchez Gil, el inspector jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional capturado en 2024 con 20 millones de euros en efectivo (varios se encontraron emparedados en su casa). El magistrado acerca así al banquillo al presunto narcopolicía. Según el sumario, Sánchez ayudó a una organización de traficantes de droga, encabezada por el supuesto capo Ignacio Torán, a introducir en España 39 contenedores con 73 toneladas de cocaína, con un valor en el mercado superior a los 2.500 millones de euros.

El juez da este paso después de que la investigación contra el jefe de la UDEF experimentara importantes avances en los últimos meses. En diciembre, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional entregó al magistrado De Jorge un informe que, además de describir la presunta estructura criminal urdida para la importación del estupefaciente desde Sudamérica, detalla numeroso material localizado en el teléfono móvil de Sánchez, que le vincula supuestamente con múltiples cargamentos de cocaína.

Entre otros archivos, los agentes han encontrado muchas notas donde el sospechoso apuntaba de forma detallada los presuntos kilos de droga “introducidos” mediante contenedores marítimos, así como los pagos recibidos de la trama a cambio de su ayuda. En total, estiman que percibió más de 32 millones de euros. Las pesquisas inciden en que Sánchez protegía y daba chivatazos al capo Torán para facilitar la entrada de la mercancía ilegal en la Península a través de los puertos —entre otros cargamentos, se les atribuye el mayor alijo de cocaína incautado en la historia de España: 13 toneladas localizadas en octubre de 2024 en Algeciras—.

En la resolución dictada este viernes para procesarlo, el juez atribuye al jefe de la UDEF delitos de tráfico de drogas, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Además de participar supuestamente en la entrada de la cocaína, Sánchez urdió una compleja red societaria para lavar las ingentes cantidades de dinero que ganaba. Precisamente, el sumario añade que su esposa, Noelia Ruiz, también policía, participó en ese blanqueo, así como su cuñada, Yolanda Ruiz. Ambas también han sido procesadas este viernes.

Los agentes custodian parte del mayor alijo de cocaína incautado en España, el pasado noviembre en Algeciras. A. Carrasco (EFE)

Durante el registro del despacho del jefe de la UDEF en noviembre de 2024, ubicado en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los investigadores encontraron una libreta con apuntes a mano sobre el “entramado empresarial internacional” utilizado para canalizar los fondos, así como un “plan de blanqueo” de 14 millones de euros a través de criptoactivos.

Torán, que se encuentra también en prisión provisional, ya fue procesado hace unas semanas. La Policía sitúa al supuesto capo en la cúspide de la banda. Según el sumario, este tenía en nómina a Óscar Sánchez. Y, para traer la droga desde Sudamérica, contaba con la colaboración de Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, uno de los narcos “más conocidos y poderosos de España”, que se encuentra en paradero desconocido. Además, Torán tenía su propia red de blanqueo, de la que supuestamente formaba parte Francisco de Borbón, hijo del fallecido duque de Sevilla y sobrino lejano del rey emérito Juan Carlos I.