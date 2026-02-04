Asuntos Internos calcula que el narcopolicía de la UDEF ayudó a introducir más de 2.500 millones de euros en cocaína

Los investigadores encuentran notas en el móvil de Óscar Sánchez, que tenía millones emparedados en su casa, sobre supuestos envíos de droga y el dinero recibido

La Policía Nacional calcula que Óscar Sánchez, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) capturado en 2024 con más de 20 millones de euros en efectivo en su poder (varios de ellos, emparedados en su casa), ayudó a una organización de narcotraficantes a introducir en España, al menos, 39 contenedores con más de 73 toneladas de cocaína, con un valor en el mercado superior a los 2.500 millones de euros. Así consta en un informe entregado en la Audiencia Nacional, que investiga la alianza entre el agente e Ignacio Torán, un presunto capo de la droga afincado en Madrid.

Este documento policial, fechado el 17 de diciembre y al que tuvo acceso EL PAÍS, describe la presunta estructura criminal urdida para la importación del estupefaciente desde Sudamérica. Y además, a través del análisis del contenido hallado en el móvil del exjefe de la UDEF, los investigadores lo vinculan con múltiples cargamentos de cocaína. Entre otro material, Asuntos Internos ha localizado múltiples notas donde Sánchez apuntaba de forma detallada los presuntos kilos de droga “introducidos” mediante contenedores marítimos, así como los pagos recibidos de la trama a cambio de su ayuda. En total, estiman que percibió más de 32 millones de euros.

Análisis de la Policía de las notas encontradas en el móvil de Óscar Sánchez, que se vincula con los cargamentos de cocaína y el dinero recibido, según consta en el informe de Asuntos Internos aportado al juez.

El sumario de la Audiencia Nacional describe la siguiente operativa: Ignacio Torán tenía en nómina a Óscar Sánchez, que lo protegía y daba chivatazos para facilitar la entrada de la mercancía en España. Según el informe policial, la droga salía desde Sudamérica gracias a la colaboración de Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, uno de los narcos “más conocidos y poderosos de España”, que se encuentra en paradero desconocido y al que se situó en Dubái durante un tiempo. A continuación, la introducían en la Península oculta en contenedores de mercancías importados por aparentes empresas frutícolas que funcionaban como auténticas tapaderas.

Entre otros cargamentos, la Policía les atribuye el mayor alijo de cocaína incautado en la historia de España: 13 toneladas localizadas en octubre de 2024 en el puerto de Algeciras y con un valor en el mercado de, al menos, unos 400 millones de euros. También otro contenedor intervenido en la misma instalación gaditana en mayo de 2021 con 1,6 toneladas de la misma droga, cuyo precio en el mercado puede superar los 50 millones.

Más información Contenedor TCLU1210545: el rastro que dejó el mayor alijo de cocaína de la historia de España

“Según las anotaciones de Óscar Sánchez, la organización criminal ha conseguido introducir de forma continuada en el tiempo, elevadísimas cantidades de sustancia estupefaciente en territorio nacional”, destaca Asuntos Internos, que remacha: “Sánchez mantenía estos datos actualizados con cierta frecuencia, ya que esta bota fue editada y guardada por última vez el 25 de octubre de 2024, doce días antes de su detención y de la aprehensión del terminal telefónico en el que se halló”. Desde su arresto, el exjefe de la UDEF permanece en prisión provisional.

Más información Nadie sospechó de Óscar Sánchez durante años: las dos caras de un policía corrupto

Los investigadores describen al exjefe de la UDEF como el “principal socio” de Torán para “la introducción de la sustancia estupefaciente”: “Era el encargado de garantizar la impunidad de las acciones de la organización criminal”. “Mediante un uso indebido de los sistemas de inteligencia policial y la coordinación operativa, tenía conocimiento de las iniciativas llevadas a cabo por los diferentes cuerpos policiales, y recababa información de inteligencia financiera. Y ello le permitía corregir las estrategias del [grupo de narcos] y alertar al resto de integrantes en caso de ser investigados”, afirma Asuntos Internos, que considera que Sánchez comenzó a colaborar con la banda, “al menos, desde 2019, siendo entonces inspector”.

”Intensificó su actividad tras su ascenso a inspector jefe y su cambio de destino a jefe de la sección UDEF de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid”, remacha el informe policial.

Paralelamente, las pesquisas destacan que Torán y Sánchez urdieron una red de blanqueo para lavar las ingentes cantidades de dinero que ganaban. Esta misma semana, la Policía ha dado un nuevo impulso a esa parte de la investigación con el arresto de cuatro personas: entre ellas Francisco de Borbón, sobrino lejano del rey emérito Juan Carlos I, al que se relaciona con una compañía irlandesa de criptomonedas, ET Finetch Europe, que albergaba supuestamente más de 20 millones de dólares de la trama.