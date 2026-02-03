Detenido Francisco de Borbón por la trama del narcopolicía que emparedó millones de euros en su casa

Los investigadores dan un impulso a las pesquisas con el arresto del pariente lejano del rey emérito y otras tres personas, por el supuesto blanqueo del dinero de la droga

La Policía Nacional ha detenido esta semana a cuatro personas más por su supuesta implicación en la red de blanqueo utilizada por la trama de narcotráfico encabezada por Ignacio Torán, un presunto capo de la droga asentado en España, y Óscar Sánchez Gil, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) capturado en 2024 con más de 20 millones de euros en efectivo en su poder (varios de ellos, emparedados en su casa). Según detallan fuentes de la investigación, entre los nuevos arrestados se encuentra Francisco de Borbón, a quien vinculan con la parte de la causa centrada en el blanqueo de dinero a través de una empresa de criptomonedas. De Borbón es sobrino lejano del rey emérito, Juan Carlos I.

El nombre de Francisco de Borbón, hijo del fallecido duque de Sevilla, aparece en el registro oficial de Irlanda como uno de los fundadores de ET Finetch Europe, una compañía de criptomonedas salpicada por el sumario que dirige el magistrado Francisco de Jorge, juez instructor de la Audiencia Nacional. EL PAÍS tuvo acceso a los documentos de la empresa registrada en Dublín; en los que figuran, además de De Borbón, otros dos imputados en la causa: Juan Ángel Cervera, más conocido como Juan el financiero, porque se encargaba supuestamente de parte de la arquitectura financiera para mover el dinero de la droga; y Ángel Luis Cano, que niega su implicación.

En esa entidad irlandesa de criptomonedas —que no cuenta ni con sitio web ni con teléfono de contacto— se albergaban presuntamente 20 millones de dólares en diferentes monedas virtuales. Un vídeo que fue grabado por los agentes durante uno de los registros vinculados a Cervera mostró a la Policía el escondite de tal cantidad de dinero. Cervera, que se había fugado cuando los investigadores acudieron a su vivienda, es uno de los principales imputados por esta organización de narcotráfico, que introdujo en el Puerto de Algeciras el mayor alijo de cocaína incautado en la historia de España, con 13 toneladas —con un valor en el mercado de 400 a 700 millones de euros—. Según el sumario, la red tenía a sueldo al policía, que trabajaba en la unidad de corrupción (UDEF).

A instancia de la Fiscalía Antidroga, la Audiencia Nacional abrió en junio de 2024 una investigación sobre la trama de Torán y el jefe de la UDEF, quien continúa en prisión provisional desde noviembre de 2024. Las pesquisas señalan que el presunto capo del narco tenía en nómina a Óscar Sánchez, que le protegía y daba chivatazos para facilitar la entrada de enormes cantidades de droga en el país. A cambio, el policía recibía brutales mordidas. Estas comisiones eran tan enormes que, según los investigadores, el agente tuvo que idear diferentes métodos para intentar blanquearlas; al igual que Ignacio Torán.

Según fuentes de la investigación, la operación desarrollada esta semana supone una última fase de los arrestos que ha liderado la Unidad de Asuntos Internos y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional. Estos tienen que ver, principalmente, con el blanqueo de capitales. De los cuatro detenidos tres son españoles y uno es extranjero. Uno de ellos era un joyero en Marbella.

Las últimas imágenes públicas de Francisco de Borbón se captaron el pasado mayo de 2025 en el entierro de su padre, primo del rey emérito Juan Carlos I. Él es el hijo menor del duque de Sevilla y la condesa alemana Beatrice von Hardenberg-Fürstenberg; y ha dedicado parte de su carrera al mundo empresarial como cofundador de una firma de inversión con sede en Estados Unidos. También ha participado en un reality show llamado Secret Princess en una televisión estadounidense.

Francisco de Borbón, en el cementerio, tras el fallecimiento de su padre, el 22 de mayo de 2025 Europa Press Entertainment (Europa Press via Getty Images)

En la investigación de la Audiencia Nacional permanece imputada la esposa de Óscar Sánchez, también miembro de la Policía Nacional, y su cuñada, Yolanda Ruiz, que se encontraba al frente de un conglomerado empresarial utilizado igualmente para lavar el dinero, según la causa. Las pesquisas detallan distintos métodos para el blanqueo de dinero. Por ello, está investigado también el abogado Mario Pestaña, que figura en Los Papeles de Pandora, una filtración masiva de documentos relacionados con sociedades offshore. Los investigadores definieron a Pestaña como el coordinador de parte de esa “estrategia” de lavado de dinero.

EL PAÍS ha intentado contactar con Francisco de Borbón y su abogado para recoger su versión, pero no ha obtenido respuesta.