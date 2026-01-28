El juez del ‘caso Montoro’ reclama documentación sobre la actividad del despacho Equipo Económico

El juez a cargo del denominado caso Montoro ha reclamado al Registro Mercantil que aporte las hojas registrales completas y las memorias anuales del despacho Equipo Económico de los últimos 17 años. También ha solicitado documentación relativa a los bienes que poseen el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y varios imputados más en esta causa, que se centra en una supuesta trama con capacidad de influir en el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) para conseguir legislación a medida para empresas de gasísticas.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que el titular de la plaza 2 del tribunal de instancia de Tarragona (antes juzgado de instrucción número 2 de dicha localidad) acuerda practicar la batería de diligencias que había planteado la Fiscalía Anticorrupción. El juez Rubén Rus considera necesario recabar esta información para contrastarla con los datos que maneja la Agencia Tributaria y con los distintos informes y atestados que han entregado hasta ahora los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y Hacienda.

Con estas diligencias, el instructor reactiva la causa que permanecía adormilada desde hace meses. Rus investiga desde 2018 una supuesta trama urdida en torno a Equipo Económico para influir en el Gobierno Rajoy con el objetivo de conseguir legislación a medida para empresas de gas. A lo largo de la investigación, la defensa de Montoro ha defendido que salió de Equipo Económico antes de dar el salto al Ejecutivo.

A petición de la fiscal Carmen García Cerdá, el juez intenta comprobar si los investigados en la presunta trama pudieron ocultar sus bienes. Para ello, requiere las hoja registrales completas y las memorias y cuentas anuales desde 2008 hasta 2025, tanto de Equipo Económico como de las mercantiles con nombres previos que ha tenido el despacho (Montoro y Asociados Asesores S.L. y Global Afteli).

En la misma línea, el instructor reclama las escrituras de constitución y las de adquisición, así como las de transmisión de participaciones sociales de todas esas mercantiles y otras que también aparecen en la investigación. Solicita, a su vez, las escrituras en las que consta la titularidad de cada una de las sociedades y el tiempo que estuvieron vinculados algunos ex cargos políticos.

Además, ve pertinente ampliar la información sobre el régimen económico matrimonial del exministro Montoro, y el de su hermano Ricardo Montoro. En la lista incluye también al fundador de Equipo Económico, economista y exsecretario de Estado de Presupuestos Ricardo Martínez Rico; a la inspectora de Hacienda y ex subsecretaria de Presupuestos Pilar Platero; al ex alto cargo en la Agencia Tributaria Manuel de Vicente Tutor; al exdirector de la Agencia Tributaria Salvador Ruiz Gallud; y al exdirector de gabinete de Montoro Francisco de Asís. Todo ello, porque el juez está interesado en conocer el inventario de bienes de los siete investigados y en recabar documentación que permita identificar al detalle los patrimonios que tienen a su nombre y su correspondiente valor.

Entre las diligencias acordadas, consta también que el instructor ha reclamado los estudios, trabajos y demás documentación que evidencie que Equipo Económico prestó los servicios que dice haber realizado, incluidas “todas las facturas y documentos que acrediten su pago”.

De igual forma, el juez solicita la copia de los documentos que acrediten las comunicaciones mantenidas entre las empresas gasísticas y los socios o trabajadores de Equipo Económico y el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributos y la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y reclama asimismo una copia de la normativa interna relativa al pago de proveedores.

El juez indaga en esta línea de investigación dado que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que los empresarios pagaban al despacho vinculado a Montoro para lograr que el Gobierno de Rajoy modificara la ley de modo tal que les beneficiara; todo ello, sin que Equipo Económico realizara en verdad trabajos más allá de valerse de su influencia.

Noticia en elaboración. Habrá ampliación.