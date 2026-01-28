El PSOE pide al juez que reactive indagaciones “absolutamente necesarias” del ‘caso Montoro’

El PSOE une fuerzas junto a la Fiscalía Anticorrupción para reimpulsar el caso Montoro: la investigación abierta en un juzgado de Tarragona contra Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda de Mariano Rajoy, y otra veintena de personas por tejer una supuesta “red” de tráfico de influencias en la Administración. El partido, que está personado como acusación popular, ha solicitado al magistrado que amplíe seis meses más el plazo de las pesquisas y que ponga en marcha una batería de indagaciones “absolutamente necesarias”. Entre ellas, la formación reclama que se recabe información registral de Equipo Económico, el despacho fundado por el exdirigente del PP y que se sitúa en el epicentro de las pesquisas. Y que se “aclare quién es el emisor” de una transferencia hecha desde Luxemburgo a la cuenta bancaria de Montoro bajo el concepto de “pension complementaire” [pensión complementaria, en francés].

Con esta iniciativa, los socialistas buscan reactivar una causa que permanece adormilada desde hace meses. Tras levantarse el secreto de sumario en julio de 2025, las defensas de los imputados han centrado buena parte de sus esfuerzos en paralizar la instrucción y en tratar de anularla, bajo la tesis de que el inicio del sumario estuvo contaminado y que el secreto se prolongó más de lo debido. Para ello, se han presentado numerosos recursos ante la Audiencia Provincial de Tarragona, que tiene pendiente pronunciarse sobre ello.

Más información Anticorrupción pide nueva documentación de Equipo Económico y del exministro Montoro

Pero, mientras se resuelve ese debate, el PSOE no quiere que se pierda el tiempo. Y a través de un escrito fechado el pasado 23 de enero, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la acusación popular insiste al juzgado en que “quedan multitud de diligencias imprescindibles” para seguir adelante con la causa. El partido no solo apuesta por recabar nueva información bancaria y de Hacienda, sino también por reimpulsar los interrogatorios de las 29 personas físicas y seis jurídicas que se encuentran bajo sospecha —entre ellas, el exministro de Hacienda de Rajoy—. Todo ello, según apostilla la fuerza política, “con el fin de asegurar la efectividad de la instrucción y el cumplimiento de los fines constitucionales del proceso penal”.

El caso Montoro se centra en la supuesta trama urdida en torno a Equipo Económico para influir en el Gobierno popular de Mariano Rajoy (2011-2018) con el objetivo de conseguir legislación a medida para empresas gasistas y de otros sectores. Aunque Montoro asegura que salió de Equipo Económico antes de dar el salto al Ejecutivo de Rajoy, su desvinculación se ha puesto en duda. De hecho, según pide en su escrito del 23 de enero, el PSOE quiere que se obtenga la información registral de Equipo Económico y sus empresas vinculadas (así como las escrituras públicas de adquisición y venta de participaciones, libro registro de socios, los movimientos de cuentas bancarias, diario contable, libros de facturas, correos electrónicos...) para indagar en “la titularidad real” de la compañía y en “su valor real”.

Carmen García Cerdá, la fiscal de Anticorrupción asignada al caso Montoro, también se pronunció en un sentido similar el pasado jueves. Al igual que los socialistas, el ministerio público trata de reactivar el sumario y apuesta por incorporar a la causa nueva documentación (notarial y del Registro Mercantil) sobre la actividad de Equipo Económico. “La propia investigación demanda nuevas diligencias”, recalca un escrito firmado por Cerdá, que ya se opuso a las pretensiones de la defensa de anular todas las pesquisas. La Fiscalía ha defendido el “escrupuloso y exquisito comportamiento” del juez a la hora de realizar la instrucción.

Entre otras iniciativas, Los socialistas señalan que, para elaborar sucesivos informes, “queda pendiente el trasvase de la información en poder de la Agencia Tributaria en relación con varias sociedades vinculadas y el desarrollo de tres socios del despacho: Cristóbal Montoro; su hermano [Ricardo Montoro]; y Luis de Guindos, [también exministro del PP]”. En una línea similar, Anticorrupción indicó que se debe ampliar información no solo de los hermanos Montoro, sino también de Ricardo Martínez Rico, fundador de Equipo Económico, economista y ex secretario de Estado de Presupuestos; de Pilar Platero, inspectora de Hacienda y ex subsecretaria de Presupuestos; de Manuel de Vicente Tutor, ex alto cargo en la Agencia Tributaria; y de Salvador Ruiz Gallud, exdirector de la Agencia Tributaria. El PSOE quiere igualmente que se recabe diferente información fiscal sobre todos ellos.