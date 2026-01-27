Julio Iglesias acusa a sus extrabajadoras de “denuncia falsa” y estudia medidas

Julio Iglesias amenaza ya con el contrataque después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivase la pasada semana la denuncia presentada contra él por la organización Women’s Link Worldwide, en nombre de dos extrabajadoras del cantante, por supuestas agresiones sexuales y trata, entre otros delitos. La defensa del artista, que asumió el abogado José Antonio Choclán, ha presentado un escrito al ministerio público para reclamar de nuevo que se le facilite el contenido íntegro de la denuncia y de todas las actuaciones que se realizaron antes de dar carpetazo al asunto por falta de competencia. En el documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, el letrado señala: “Es necesario a los efectos de determinar si se ha podido cometer un delito de denuncia falsa (este sí, en España) por parte de las denunciantes”.

Tras abrir “diligencias preprocesales” a principios de enero (una especie de investigación previa para analizar si tenía competencias para asumir el caso y si existían indicios para seguir adelante), la Fiscalía decidió archivar el caso el pasado viernes sin entrar a analizar la supuesta actuación delictiva que las dos exempleadas atribuyen a Julio Iglesias. El ministerio público consideró que carecía de competencias porque no existen “vínculos relevantes” con España: los supuestos delitos se produjeron en el extranjero (República Dominicana y Bahamas); las denunciantes no tienen relación con España; y el supuesto autor no se encuentra aquí. La ONG se aferraba a la nacionalidad de Iglesias, pero la Fiscalía rechaza que eso sea suficiente.

Pero, antes de archivar, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tomó declaración por videoconferencia a las dos mujeres, a las que otorgó la condición de testigos protegidos —las identificó con los números 1/2026 y 2/2016 para preservar su identidad—. En este punto, el abogado del cantante critica esa medida, pues considera que ellas mismas “no se han protegido cuando, a través de sus representantes y medios afines, han orquestado una agresiva campaña mediática”. Por ello, la defensa pide al ministerio público que le facilite todo el material recabado durante las “diligencias preprocesales” (lo que incluiría los interrogatorios de las presuntas víctimas), con el objetivo de estudiar posibles medidas porque se “ha lesionado irreversiblemente su derecho al honor”.

“Los fiscales no pueden declarar secretas las actuaciones. Y no existe ninguna Ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones procesales, o preprocesales, desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él”, abunda el escrito de Choclán, fechado este lunes, donde añade: “Es un hecho notorio que la denuncia es conocida no solo por la Fiscalía, sino por terceros distintos de las denunciantes —como mínimo, y, al menos, los medios de comunicación elDiario.es y Univision—. [Es] una paradoja que el único interesado que no la conoce sea Julio Iglesias”.

Según una investigación periodística de elDiario.es y Univision, ambas mujeres detallaron que padecieron agresiones sexuales en 2021 en las propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas; y añadieron que recibían insultos durante su jornada laboral. Una exempleada del servicio doméstico relató que fue presionada para mantener encuentros sexuales; y una fisioterapeuta aseguró que sufrió tocamientos.

Desde que estalló el escándalo, el cantante ha negado las acusaciones y ha insistido en “la absoluta falsedad de los hechos denunciados”. Iglesias llegó a publicar en su perfil de Instagram varios whasapps que supuestamente le enviaron las víctimas para “demostrar que la información difundida carece de veracidad”. En uno de ellos, fechado el 23 de septiembre de 2022, se lee: “Feliz cumpleañoooossss Julitoooo!!!! Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud, para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo, TE QUIERO, siempre te recuerdo con cariño. Atte, tu fisioterapeuta por siempre [sic]”.

En el nuevo escrito enviado a la Fiscalía, el artista español insiste en que ha visto cómo se ha “orquestado una campaña mediática” contra él. Julio Iglesias también dice que ha sufrido un “juicio paralelo”, “impulsado por las mismas denunciantes que solicitaban de la Fiscalía, al mismo tiempo, la protección de su intimidad, una vez que habían asegurado el esperado debate público”.