Julio Iglesias elige al abogado del comisionista Aldama, de Cristiano Ronaldo y de Corinna Larsen

El exmagistrado José Antonio Choclán se hace cargo de la defensa del cantante tras las acusaciones de agresión sexual que la Fiscalía mantiene bajo secreto

Irene Dorta
Madrid -
Julio Iglesias se prepara ya para armar su defensa por las acusaciones de agresión sexual que pesan sobre él por parte de dos extrabajadoras suyas y que indaga en secreto la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El cantante ha contratado a uno de los abogados más solicitados de los últimos tiempos, defensor del empresario y comisionista Víctor de Aldama en el caso Koldo y todas sus derivadas, y letrado también del futbolista Cristiano Ronaldo o de Corinna Larsen durante la investigación del caso Villarejo que salpicó al rey emérito. Se trata del exmagistrado José Antonio Choclán que, según confirman fuentes jurídicas, ya ha firmado el encargo para la defensa de Iglesias en España y que es reconocido por alcanzar pactos con la Fiscalía.

Choclán es socio fundador del despacho Choclán Abogados y es uno de esos abogados asiduos en todas las causas de corrupción. En su página web se define como “uno de los abogados más cotizados en el mercado legal español” y su especialidad es el derecho penal, teniendo un pasado como juez en la Sala de lo Penal, precisamente, de la Audiencia Nacional. La Fiscalía de este órgano está chequeando si es competente para analizar los delitos de agresión sexual que dos mujeres imputan a Iglesias en territorios como República Dominicana y Bahamas. En su bufete trabajan otros ocho penalistas que se reparten entre las causas más mediáticas del panorama judicial.

El despacho de Choclán se ha hecho cargo a lo largo de la última década de la defensa del futbolista Cristiano Ronaldo en un asunto de fraude fiscal que terminó en un pacto con la Fiscalía para aceptar una condena que no implicara entrar en prisión y una multa de 18,8 millones de euros; y más recientemente del magnate venezolano y dueño de la marca de gafas de sol española Hawkers, Alejandro Betancourt, que, como contó este medio, está siendo investigado en la Audiencia Nacional por una red de blanqueo de capital procedente de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Distintas fuentes jurídicas se refieren a él como “el abogado de las estrellas” porque en su currículum también figura la defensa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, con la que consiguió la absolución de un delito por una posible falsificación del título de su máster; de Francisco Correa, el cerebro de la trama Gürtel; o de la exalcaldesa Rita Barberá, que contrató sus servicios para declarar en el Tribunal Supremo cuando fue acusada una investigación por blanqueo de dinero en la campaña valenciana en 2015.

Sobre la firma

Irene Dorta
De Tenerife. Ha trabajado en el área de tribunales e investigación de 'El Independiente' y 'La Razón'. Participó en el equipo de investigación del documental del Pequeño Nicolás para Netflix. Premio a mejor periodista joven de la APM 2024. 
