La Justicia ratifica la multa de 96.000 euros al festival Brava Madrid por las irregularidades denunciadas por Facua

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el recurso de la organizadora del evento contra la sanción impuesta por la Comunidad por obligar al uso de pulseras ‘cashless’ y “otros abusos”

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la multa de 96.000 euros a la organizadora del festival Brava Madrid, Madrid Salvaje AIE, por imponer pulseras cashless como único método de pago y cobrar por la devolución del dinero no consumido en su edición de 2023, tras la denuncia de Facua-Consumidores en Acción.

En octubre del año pasado la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de Madrid comunicó a Facua sobre la sanción a la promotora por cometer “dos infracciones administrativas graves”. Por un lado, la imposición de las pulseras y la inclusión de “varias cláusulas limitativas de los derechos del consumidor” en sus condiciones generales. Posteriormente la organizadora del evento interpuso un recurso ante la decisión de la administración madrileña. Sin embargo, el TSJM ha determinado recientemente la caducidad del recurso interpuesto dado que “no presentó la demanda en el plazo legalmente concedido”.

Más información Protestas, cancelaciones y peticiones de reembolso sacuden al festival Brava Madrid antes de que empiece

Otras denuncias

El Ayuntamiento de Madrid abrió un expediente al festival Brava Madrid en septiembre de 2023 tras recibir denuncias por el cobro de hasta 9 o 10 euros por el uso de autobuses de la EMT, que se anunciaban y operaban como servicio lanzadera desde IFEMA hasta el centro de la capital.

Facua volvió a denunciar al Brava Madrid en 2024 por las mismas irregularidades, como imposición de las pulseras y por quedarse con parte del dinero sobrante. Y en 2025 la organización denunció de nuevo a la promotora por impedir el acceso a las instalaciones del festival con comida y bebida adquirida en el exterior, lo que supone la imposición indirecta de servicios y accesorios no solicitados.

Este año, Facua también ha denunciado a la empresa organizadora por negarse a devolver el dinero de las entradas a aquellos asistentes que lo solicitaron. Esto después de que el evento tuviera que modificar su cartel tras el anuncio de varios artistas de que finalmente no participarían en el festival. El motivo que sobrevoló fue “la pertenencia del Brava Madrid al fondo prosionista KKR, al igual que otros eventos como el FIB, el Arenal Sound, o el Viña Rock”, sostuvo Facua. En torno a un millar de personas participaron en una manifestación convocada por Plataforma por la Paz en Palestina, en la que demandaron la cancelación de Brava Madrid.

Facua recordó entonces a todos los usuarios con entradas para Brava Madrid que la modificación del cartel tras la negativa de varios grupos y artistas a participar les da derecho a reclamar la devolución del dinero, igual que para cualquier otro de estos eventos.

Además, la asociación ha logrado una sentencia que ha confirmado “el abuso” de las cláusulas que la misma promotora impuso en otro de los festivales que organiza: el Madrid Salvaje. El juez ha prohibido a la empresa que reitere en estas prácticas, que consistían en impedir en entrar con comida y bebida del exterior e imponer tres euros por devolver el dinero consumido de las pulseras cashless. Esta sentencia está pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial.