Igualdad exige que se investiguen las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

La ministra Ana Redondo y la vicepresidenta Yolanda Díaz critican al cantante tras la denuncia de dos exempleadas publicada por ‘eldiario.es’ y Univisión, y presentada en la Audiencia Nacional

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este martes que se investiguen “hasta el final” las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias por parte de dos exempleadas, reveladas unas horas antes por elDiario.es y Univisión. “Ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema. Espero que se investigue y se llegue hasta el final”, ha señalado en la red social X. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, Más Madrid y el PSOE madrileño también han pedido actuar contra el cantante español, al que ha defendido Isabel Díaz Ayuso. Posteriormente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado que se ha presentó una denuncia contra el cantante en nombre de las trabajadoras.

El cruce de acusaciones ocurre después de que dos mujeres acusaran al cantante Julio Iglesias de agresión sexual cuando ambas trabajaban para el español en régimen interno en sus mansiones del Caribe, según publican ambos medios. Una empleada del servicio doméstico señala que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y describe penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales, siempre según este medio. Por su parte, una fisioterapeuta cuenta que sufrió tocamientos. Además, ambas señalan que recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuo. Los hechos denunciados ocurrieron en 2021, cuando la más joven tenía 22 años. La organización internacional Women’s Link Worldwide interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en nombre de dos extrabajadoras el 5 de enero.

Redondo se ha referido a esta información: “Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión. Nos enfrentamos a una batalla complicada porque el machismo está por todas partes, como quedó de manifiesto en la reciente macroencuesta que publicamos desde el ministerio, y a menudo va ligado a otros elementos como el abuso de poder”.

Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo. www.eldiario.es/cultura/extr...



En su opinión, “la violencia machista se da dentro y fuera de las parejas, en el ámbito público y en el privado, y hay colectivos, como puede ser el de las trabajadoras del hogar, que son especialmente vulnerables, al estar a las órdenes de los ‘señoritos’. Estaremos siempre con las víctimas”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha calificado de “escalofriantes” los testimonios y agradece la denuncia “a las mujeres valientes y a las periodistas” que han trabajado en la investigación. “Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”, ha dicho a través de Bluesky.

Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que es fundamental que se “rompa el silencio” en casos de agresión sexual de “agresores famosos que están protegidas por su dinero”.

Tanto Más Madrid como el PSOE han exigido a la presidenta autonómica madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias. “Las instituciones deben demostrar que el dinero y la fama no pueden comprar la impunidad. El machismo debe ser incompatible con cualquier distinción institucional de la Comunidad de Madrid”, ha indicado la portavoz del partido en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot.

Ayuso, en cambio, ha mostrado su apoyo público al cantante en X: “Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”.

Mientras, la editorial Libros del Asteroide, que publicó El español que enamoró al mundo, de Ignacio Peyró, sobre la vida de Julio Iglesias, ha anunciado que publicará una nueva edición revisada de la obra tras las acusaciones. El sello ha recordado que la obra fue concebida “a partir de la información pública disponible antes de que la investigación periodística saliera a la luz, por lo que en el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.