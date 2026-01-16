Julio Iglesias niega las acusaciones de acoso y agresión sexual de dos exempleadas

El cantante Julio Iglesias ha publicado un comunicado en el que niega las acusaciones de acoso y agresión sexual realizadas por dos exempleadas y que han trascendido tras una investigación de elDiario.es. y Univisión. El artista asegura que nunca ha “coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y califica las acusaciones de las dos extrabajadoras de “absolutamente falsas”. Las mujeres, acompañadas de la organización Women’s Link Worldwide, han presentado una denuncia en la Audiencia Nacional. La Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración a las dos denunciantes en calidad de testigos protegidas. El caso está de momento en fase preprocesal.

En la nota, publicada en su cuenta de Instagram, el cantante afirma que “nunca había sentido tanta maldad” y asegura ser víctima de un “agravio” y tener fuerzas para defender su dignidad y que “la gente conozca toda la verdad”. Además, muestra su agradecimiento a las personas que le han mandado mensajes de “cariño y lealtad”.

Rebeca y Laura (nombres ficticios) son las dos extrabajadoras que estuvieron empleadas en dos mansiones del cantante en Bahamas y República Dominicana. Estas mujeres no disponían de contrato laboral, se les exigía que mostraran el contenido de sus teléfonos e incluso se les prohibía abandonar la residencia, según la investigación periodística. Julio Iglesias, además, imponía a sus empleadas pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y revisiones ginecológicas. El control de las chicas lo ejercían supuestamente las encargadas de confianza del artista, que presenciaban lo sucedido en unas ocasiones y, en otras, eran partícipes.

Los hechos denunciados, según la ONG, podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual, agresión sexual y lesiones. Women’s Link asegura que otras exrabajadoras del artista se han puesto en contacto con la ONG, aunque ha evitado dar más detalles. “Preferimos no decir cuántas son ni los motivos de sus llamadas, por una cuestión de seguridad, ya que tienen miedo y también por la confianza que depositan en nosotras”, ha explicado la directora ejecutiva de la ONG, Jovana Ríos.