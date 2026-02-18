El Wolves, último de la Premier, empata el 0-2 inicial del Arsenal

El resultado histórico evidencia síntomas de pánico en el equipo de Arteta, cuyo liderato se quedará en dos puntos de ventaja si el City vence al Newcastle este sábado

El adolescente Tom Edozie marcó un gol en el minuto 94 en su debut mientras el Arsenal dejaba escapar una ventaja de dos goles ante el colista Wolverhampton Wanderers. El empate 2-2 supuso mucho más que el desperdicio de una oportunidad de despegarse en la carrera por la Premier. Reveló que el equipo que dirige Mikel Arteta comienza a operar bajo los efectos de la presión que ya le hizo tropezar en 2025 y en 2026, cuando parecía que el horizonte se le despejaba para conquistar el título. Cada día se pone más negro para este Arsenal de juego progresivamente plano.

WVH Wolves 2 José Sá, Ladislav Krejcí, Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Angel Gomes (Tolu Arokodare, min. 21), Jackson Tchatchoua (Rodrigo Gomes, min. 69), André, Hugo Bueno, Mateus Mané, Adam Armstrong y Jean-Ricner Bellegarde (Tom Edozie, min. 83) ARS Arsenal 2 David Raya, Gabriel Magalhães, Jurriën Timber, Piero Hincapié, William Saliba, Declan Rice, Bukayo Saka (Leandro Trossard, min. 72), Noni Madueke (Eberechi Eze, min. 64), Martín Zubimendi, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres (Gabriel Jesus, min. 64) Goles 0-1 min. 4: Bukayo Saka. 0-2 min. 55: Piero Hincapie Reyna. 1-2 min. 60: Hugo Bueno. 2-2 min. 93: Tom Edozie Arbitro Paul Tierney

Tarjetas amarillas Santi Bueno (min. 48), Jeanricner Bellegarde (min. 70), Gabriel Jesus (min. 98)

El Arsenal suma 58 puntos en 27 partidos, cinco por delante del Manchester City, que ocupa el segundo lugar con un partido menos. Si el próximo sábado el City se impone al Newcastle en el Etihad la diferencia entre el perseguidor Guardiola y el perseguido Arteta se acortará a dos puntos.

Los Wolves tienen 10 puntos en 27 partidos, uno menos que el récord más bajo del Derby County, que fue de 11. Ese es el nivel del equipo que remontó un 0-2 al líder de la Premier en una situación que invita a pensar lo peor. Jamás en la era Premier el equipo peor clasificado del torneo había remontado dos goles al líder.

El tropiezo coincidió con la firma de Bukayo Saka de su nuevo contrato, de cinco años. El canterano, futbolista predilecto de Arteta, hizo su primer gol en 16 partidos en una noche gélida en West Midlands, antes de que Piero Hincapié doblara la ventaja a los 10 minutos de la segunda mitad.

Debió ser suficiente, pero cuando Odegaard no está en la cancha el Arsenal suele perder la brújula. El noruego permaneció de baja por un problema recurrente en la rodilla y los Wolves se mantuvieron en la contienda cuando. Hugo Bueno marcó el 1-2 con un impresionante disparo curvado y en el tiempo de descuento Edozie lanzó un tiro que rebotó en Calafiori y en el poste antes de entrar en la red. Calafiori acababa de ingresar al campo, se supone, para sellar la portería del Arsenal con un zaguero más.

El Arsenal ha ganado solo tres de sus últimos ocho partidos en la Premier. Algo parecido al pánico se apodera del equipo. “Decepcionado. No hay mucho más que decir”, dijo Saka a la BBC. “Hubo una gran diferencia en cómo jugamos en la primera mitad y en la segunda mitad. Bajamos nuestros estándares y nos castigaron por ello. Es momento de centrarnos en nosotros mismos, mejorar nuestros estándares y mejorar nuestro rendimiento, y está en nuestro control”.

El partido se adelantó un mes debido a la clasificación del Arsenal para la final de la Copa de la Liga del 21 de marzo, cuando se enfrentará al City de Pep Guardiola. Para variar. Los visitantes solo necesitaron cuatro minutos para tomar la delantera, ya que Saka terminó su mayor racha sin goles con el club. El brillante pase elevado de Declan Rice al área preparó a Saka para inclinarse y cabecear al fondo de la red desde corta distancia. El Arsenal anotó su segundo gol en el minuto 55 cuando Hincapié corrió a pase de Gabriel Jesús y levantó el balón sobre José Sá.

Los Wolves encontraron una manera de volver al partido cuando a Bueno se le permitió demasiado espacio en el borde del área y lanzó un disparo curvado al ángulo superior. Fue su primer gol en la Premier. Para culminar la caída del Arsenal, el joven de 19 años Edozie remató un disparo bajo después de que David Raya no pudiera recoger un centro y el balón se coló desviándose en Calafiori. Originalmente se dio como autogol.

“El balón me cayó y traté de mantenerlo lo más bajo posible y simplemente golpearlo tan fuerte como pudiera. No pudieron pararlo, así que fue mi gol”, dijo Edozie.