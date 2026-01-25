Petardazo en la Premier: el Arsenal cae en casa ante el Manchester United

El descafeinado Manchester United dirigido por un técnico interino, Michael Carrick, le dio un vuelco a la Premier con un inesperado triunfo (2-3) en la casa del líder. No había caído allí el Arsenal, del que se aguardaba su pelaje para responder cuando la carrera por el título le plantease algún obstáculo que pusiese a prueba su capacidad mental más que futbolística. Ese momento ha llegado. Tras encadenar sendos empates sin goles en sus dos últimos partidos del campeonato ante Liverpool y Forest, llega ahora un palo aún mayor, una derrota que abre la Premier porque el Manchester City, ganador el sábado ante los Wolves, y el Aston Villa, que ganó en Newcastle (0-2) vuelven a estar a cuatro puntos de distancia de una cabeza que tiembla. Quizás es que nada que se anhela durante más de veinte años puede resultar sencillo.

ARS Arsenal 2 David Raya, Gabriel Magalhães, Jurriën Timber, Piero Hincapié (Ben White, min. 57), William Saliba, Martin Ødegaard (Mikel Merino, min. 57), Declan Rice, Martín Zubimendi (Eberechi Eze, min. 57), Gabriel Jesus (Viktor Gyökeres, min. 57), Bukayo Saka y Leandro Trossard (Noni Madueke, min. 74) MNU M. United 3 Senne Lammens, Diogo Dalot, Lisandro Martínez, Harry Maguire, Luke Shaw, Amad Diallo (Noussair Mazraoui, min. 87), Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu (Benjamin Sesko, min. 80), Casemiro, Bruno Fernandes y Bryan Mbeumo (Matheus Cunha, min. 68) Goles 1-0 min. 28: Lisandro Martínez. 1-1 min. 36: Bryan Mbeumo. 1-2 min. 49: Patrick Dorgu. 2-2 min. 83: Merino. 2-3 min. 86: Matheus Cunha Arbitro Craig Pawson

Tarjetas amarillas Declan Rice (min. 63), Eberechi Eze (min. 90)

Fue un partido memorable. El Arsenal fue a menos porque comenzó mandón, encontró el premio del gol, concedió el empate en un error garrafal de Zubimendi y ahí acabó de perder el norte antes de que la remontada visitante le abocase a un final de partido entre prisas y empellones que deparó un carrusel de emociones, con sendos goles por bando y una decisión final de Mateus Cunha que acalló al Emirates cuando festejaba el empate y ya empezaba a creer en la victoria. Nadie logra discernir con antelación los renglones que escribe el fútbol.

En el inicio había lucido exuberante el equipo de Arteta, que en el manejo de los estados de forma optó por Gabriel Jesus para el ataque en sustitución de Gyokeres. Pero al equipo le faltó un punto de finura para encontrar los caminos hacia el delantero centro por más que manejase la pelota y juntase pases en el campo del rival. Si acaso le hizo daño al United el equipo londinense en una suerte que ya se está convirtiendo en habitual para desenredar los partidos, ese balón parado que tan bien dominan los gunners a partir de las estrategias del especialista Nicolas Jover, un técnico francés que opera como auxiliar en el staff de Arteta, y que va camino de la leyenda. 18 de sus 42 goles en la Liga los ha marcado el Arsenal a partir de lo que en el Reino Unido llaman set piece, las acciones a balón parado. Cada saque de esquina es un engorro para los rivales y una oportunidad de gol porque los futbolistas del líder de la Premier ya acuden a ellos convencidos de que algo van a rascar, amparados en un catálogo inacabable de soluciones.

Por ahí se hizo fuerte el Arsenal y empezó a sufrir el United porque además, apenas superado el cuarto de hora, un córner cabeceado por Zubimendi, y envenenado hacia su propia portería por Casemiro, obligó a Lammens a mostrar su mejor repertorio bajo palos. Pero el meta belga no pudo evitar poco después que un balón colocado por Odegaard en el corazón del área se envenenase tras tropezar entre Lisandro y Timber, que pugnaban por ganar el mismo espacio.

El gol le dio un merecido premio al Arsenal, pero no tumbó al Manchester United, que se vino arriba, avisó en dos ocasiones consecutivas por mediación de Bruno Fernandes, empató tras una pifia al iniciar la circulación de la pelota que castigó Mbeumo, y se adelantó en el marcador al poco de regresar del descanso gracias a un inopinado zurdazo de Dorgu que entró como una exhalación por la escuadra.

Arteta buscó soluciones inmediatas y aplicó el bisturí sobre el equipo. Zubimendi y Odegaard le cedieron la manija del equipo a Merino y Eze. White entró en el flanco derecho porque Hincapié le cedió el izquierdo a Timber. Y Gyokeres relevó a Gabriel Jesus. En cuanto entraron al campo el técnico se giró hacia la grada para lanzar una arenga a lo Simeone y el Emirates se aprestó a vivir la heroica. Pero se encontró con un United plegado que apenas le dio opciones hasta que un saque de esquina llamó a rebato y Merino embocó el empate. Otra vez respondió el United, ordenado, peleón y orgulloso para llevarse un triunfo que necesitaba, que le encarama en la cuarta posición de la tabla y abre la pelea por un campeonato que parecía tener dueño en el norte de Londres, pero que en realidad todavía le tenía que deparar unas cuantas emboscadas. El sábado próximo quizás le espere otra ante el Leeds en Elland Road.