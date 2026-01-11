El Manchester United queda eliminado de la FA Cup tras caer ante el Brighton en Old Trafford

Nuevo varapalo para el Manchester United. El equipo de Old Trafford ha caído este domingo en su estadio ante el Brighton y ha quedado eliminado de la FA Cup en su primer partido del torneo. El conjunto que ahora está dirigido por el escocés Darren Fletcher, después del despido fulminante de Rúben Amorim hace una semana, pierde la opción a un título este curso a las primeras de cambio.

Tras tres empates consecutivos en la Premier, el United llegaba a su primer partido de la FA Cup recibiendo a otro equipo de Primera, el Brighton. En el primer enfrentamiento de la temporada entre ambos equipos, con Amorim en el banquillo por entonces, el conjunto de Mánchester se impuso por 4-2, también en Old Trafford. Sin embargo, a diferencia de aquel encuentro, los de Fletcher comenzaron perdiendo con un gol de Brajan Gruda en el minuto 12. Golpe bajo y a remar.

El partido se fue al descanso, pero ni la pausa de 15 minutos hizo efecto en los red devils. Danny Welbeck sonrojaría aún más al United ante su afición con el 0-2.

En el minuto 85, a la salida de un córner colgado al área por Bruno Fernandes, Benjamin Sesko consiguió recortar distancias en el marcador dando esperanzas a los de Fletcher. Pero el United no conseguiría empatar el encuentro para forzar el replay y jugarse la clasificación en Brighton y cae eliminado de la FA Cup. Tras esta eliminación y la de la Carabao Cup ante el Grimsby, equipo de la Cuarta División de Inglaterra, los red devils solo pueden optar al título de Liga, que tienen prácticamente imposible con el Arsenal a 17 puntos.

El Arsenal sigue con paso firme

El Arsenal visitaba al Portsmouth, equipo de Segunda División inglesa, con muy pocas rotaciones. Los de Arteta comenzaron perdiendo el encuentro en el minuto 3 con un tanto de Bishop. Pero los gunners se pusieron el mono de trabajo enseguida y cinco minutos después igualaron la contienda con un gol en propia de Dozzell. Hacia la media hora de partido Martinelli puso por delante al actual líder de la Premier tras una asistencia de Madueke, que pudo poner el 1-3 antes del descanso desde el punto de penalti, pero falló con una ejecución horrible.

Tras el descanso, Martinelli consiguió ese tercer gol que se le resistió a los gunners con el penalti fallado y el propio delantero brasileño pondría el definitivo 1-4 para dar la clasificación al equipo de Arteta.