La gracia de la Copa inglesa: del 10-1 del Manchester City a la eliminación del campeón ante un Sexta división

El fútbol en Inglaterra vivió una jornada de la FA Cup después de que la Premier se desarrollara en una jornada intersemanal. La Copa inglesa, el torneo más antiguo del país, mantiene su gracejo a pesar de que ha perdido relevancia en las últimas temporadas. Lo más destacado de la tercera eliminatoria de la Copa inglesa, que se desarrolló en parte este sábado, fue la eliminación del Crystal Palace, el actual campeón de la competición, frente a un equipo de la Sexta división, el Macclesfield Town. El City de Pep Guardiola, por su parte, cumplió con creces con su papel de favorito con una goleada por 10-1 contra el Exeter, de la Tercera división inglesa.

El Crystal Palace, con Christantus Uche, ex del Getafe, como titular, se la pegó contra el Macclesfield Town, un equipo de Sexta división entrenado por el hermano de Wayne Rooney, John, y quedó eliminado en esta tercera ronda de la FA Cup (2-1). Con un equipo repleto de suplentes a excepción de Yeremy Pino, Adam Wharton y Marc Guéhi, el Palace protagonizó la primera gran sorpresa de esta ronda de la FA Cup y una de las más grandes de siempre contra un Macclesfield que compite en la National League North, el sexto escalón de la pirámide del fútbol inglés. Para tomar magnitud de la sorpresa, mientras que el Crystal Palace, vigente campeón de la FA Cup y de la Community Shield, es decimocuarto en la Premier y compite en Europa, el Macclesfield es decimocuarto en la Sexta división.

El español Rodrigo Hernández marcó su primer gol con el Manchester City desde mayo de 2024 en la abultada victoria de su equipo ante el Exeter City en esta tercera ronda copera (10-1). Con un misil desde fuera del área en el minuto 24, el centrocampista español puso el 2-0 en un partido más que sencillo de los de Pep Guardiola contra el Exeter City, equipo de League One (Tercera división). Rodri, que se pasó la temporada pasada lesionado con una rotura del ligamento de la rodilla, también empezó este curso con bastantes problemas físicos. No anotaba desde la jornada final de la Premier 2023-2024 contra el West Ham United el 19 de mayo. Ha marcado 601 días después.

En los otros tres partidos que se disputaron en la franja del sábado por la mañana en Inglaterra, el Wolverhampton goleó al Shrewsbury por 6-1, con un hat trick de Jorgen Strand Larsen y un tanto del colombiano Jhon Arias, y el Leicester City se impuso al Cheltenham por 0-2. Este domingo se completa esta tercera ronda de la Copa inglesa. Juegan, por ejemplo, el Arsenal, el United y el Liverpool.