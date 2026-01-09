El Manchester City ficha a Antoine Semenyo en plena crisis de resultados

El Manchester City ha vuelto a acudir este viernes al mercado invernal para reforzar el equipo en plena crisis de resultados. Tres empates consecutivos en Liga ante el Sunderland, el Chelsea y el Brighton han agitado la caja del conjunto de Guardiola, que a pesar del empate de este jueves del Arsenal ante el Liverpool, sigue a seis puntos del equipo de Arteta. El elegido es Antoine Semenyo, delantero ghanés del Bournemouth que ha destacado en el equipo de Iraola en la primera parte de la temporada. El City desembolsa 72 millones por el extremo derecho y convierte este movimiento en la venta más cara de la historia de los cherries.

El proceso de reconstrucción del Manchester City desde el verano de 2024 ha elevado la cifra en gasto a 473 millones de euros, según Transfermarkt. Entre el mercado de verano y el invernal de la temporada pasada el equipo de Guardiola gastó 243 millones con la adquisición de Savinho, Marmoush, Nico González, Khusanov, Vitor Reis y Juma Bah. Para este curso el club ya ha gastado 230 millones con las incorporaciones de Cherki, Reijnders, Ait-Nouri, Donnarumma, Trafford y, ahora, Semenyo.

Sin embargo, los resultados y el juego del equipo se sostienen por la vieja guardia que dio la primera Champions de su historia al City. En defensa el equipo está comandado por Rúben Dias. Ni Khusanov ni Ait-Nouri se han asentado en el once del equipo de Guardiola. El centro del campo sigue siendo responsabilidad de Bernardo Silva en la faceta ofensiva y en la creación necesitan a un Rodri que comienza poco a poco a recuperar su nivel. Reijnders es el único fichaje que ha aportado algo más al centro del campo. Por último, en la zona de ataque, Haaland y Doku son los que mantienen la capacidad goleadora y de generar ocasiones. Cherkhi también aporta facilidad a la hora de atacar, aunque desaparece en partidos como en las derrotas ante Newcastle en Liga y el Bayer Leverkusen en Champions.

Semenyo: desborde, velocidad y pegada

El fichaje de Semenyo puede aportar más desborde y velocidad al City. Es un extremo que agita los partidos con largas carreras y que tiene gran facilidad para utilizar ambas piernas, lo que le permite permutar su posición en las dos bandas. El ghanés ha anotado esta temporada con el Bournemouth 10 goles y ha repartido tres asistencias en 20 partidos disputados. De hecho, en su último partido ante el Tottenham, marcó el gol de la victoria del equipo de Iraola en el último suspiro con un potente disparo desde la frontal del área. Con esta incorporación, Guardiola busca restar la dependencia goleadora que tiene con Erling Haaland.

“Han sido tres años increíbles. Llegué aquí siendo un chaval, con ganas de aprender, ambición y hambre de triunfar. Solo quiero decir que los aficionados del Bournemouth se merecen un agradecimiento especial”, ha dicho Semenyo en un vídeo de despedida. Y prosigue: “Ahora siento que es el momento adecuado para cerrar este capítulo y empezar uno nuevo en otro club. No ha sido una decisión fácil, lo he pensado mucho”. El futbolista, que llegó por poco más de 10 millones de euros al Bournemouth procedente del Bristol, deja llenas las arcas del equipo de Iraola, que se ha embolsado 310 millones en ventas desde el pasado verano.