Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Premier League jornada 21
M. City
M. City
Erling Braut Haaland 41'
1 1
Finalizado
Brighton
Brighton
Kaoru Mitoma 60'
Premier League

Un empate más del City deja vía libre al Arsenal en la Premier League

El equipo de Pep Guardiola no pasa del 1- 1 contra el Brighton en el Etihad y se descuelga de la pelea por el título

Agencias
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

En retroceso en las dos anteriores jornadas con dos empates, al filo tanto de la victoria como de la derrota este miércoles contra el Brighton en la montaña rusa por la que surca las últimas jornadas, el Manchester City encadenó su tercer revés. Solo pudo empatar en su propia casa (1-1), alimentó el liderato del Arsenal y dio un nuevo paso atrás por el título de la Premier inglesa, quizá ya casi definitivo.

MNCM. City
M. City
1
BHA Brighton
1
Brighton
Goles 1-0 min. 41: Erling Braut Haaland. 1-1 min. 60: Kaoru Mitoma.
Árbitro Thomas Bramall
Tarjetas amarillas Lewis Dunk (min. 29), Groß (min. 40), Jan Paul van Hecke (min. 53), Maxim De Cuyper (min. 60), Kaoru Mitoma (min. 68) y Tom Watson (min. 89)

Ese único punto, como en las tres anteriores citas, es una invitación para que se descuelgue, solo en el liderato, el conjunto ‘gunner’, que visitará el jueves al Liverpool. Pero, sobre todo, es una especie de renuncia aún no explícita al campeonato del conjunto celeste, que ha perdido seis de sus últimos nueve puntos. Puede terminar esta jornada a ocho, si gana el Arsenal.

Es la realidad inquietante del grupo de Pep Guardiola, tenso todo el encuentro, aún más cuando recibió el 1-1, cuando Mitoma se inventó el empate a la hora del duelo, con un derechazo raso que sorteó a Donnarumma y despertó todos los miedos del City, que entonces jugó al borde de la derrota, pero también de la victoria. Ni lo uno ni lo otro.

El poste salvó el 1-2 del Brighton, de nuevo de Mitoma, como antes había ocurrido en la otra portería al inicio del segundo tiempo, todavía con 1-0 a favor de los locales, en un remate de Bernardo Silva. Ya al final, Verbruggen adivinó la intención de Erling Haaland para negarle el 2-1 cuando el encuentro consumía, frenético, las esperanzas de victoria del City, que dispuso de oportunidades suficientes para ganar. No tuvo pegada.

Porque el equipo de Pep Guardiola fue mejor hasta el gol en contra. En el primer tiempo y en el primer cuarto de hora del segundo, por delante en el marcador desde el minuto 41 gracias a un penalti imprudente cometido por Diego Gómez sobre Doku y transformado por Erling Haaland. El gol número 26 de la temporada del noruego. Aún no es suficiente.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Rosenior

El Chelsea ficha a Rosenior, un entrenador sin experiencia, hasta 2032

Diego Torres

Amorim se hace el ‘harakiri’ y el Manchester United lo despide

Diego Torres

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_