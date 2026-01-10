El balón largo como plan de fuga: el récord de los 34 balonazos de Courtois contra el Atlético

El Madrid llegó a la final en el choque con más envíos de más de 30 metros de Courtois en sus ocho años de blanco, un recurso que esquiva las dificultades en la salida de los centrocampistas

El mejor futbolista en la victoria del Real Madrid contra el Atlético en la semifinal de la Supercopa fue también el que puso el primer pero. A Fede Valverde le gustó más el rival: “Creo que jugaron mucho mejor que nosotros”, dijo. “Es verdad que nosotros tuvimos muchas ocasiones, pero fueron pérdidas de ellos, o contragolpes. Y eso no es lo que trabajamos. Trabajamos tener la pelota en su campo, crear jugadas, buscar los espacios…”. No es por eso por lo que será recordada la noche en la que Thibaut Courtois intentó 34 pases largos, 13 de ellos con éxito, según Opta. En ninguno de sus 665 partidos anteriores con el Madrid había recurrido tantas veces a esa salida.

Xabi Alonso explicó que esos envíos que sobrevolaban el centro del campo formaban parte del plan, aunque no tanto: “En algunas situaciones, es lo que habíamos hablado. En otras sí que nos ha faltado un poco más de pausa para enlazar y para llegar mejor. Pero sí que habíamos hablado que no había que iniciar siempre en corto”. El Madrid ha tenido en los últimos meses bastantes problemas en la salida de balón cuando se ha enfrentado a equipos que le han presionado arriba de manera intensa y el balón largo es un recurso que permite esquivarla, sustituir el riesgo de perderlo cerca de su área por el de no encontrarlo al otro lado del campo.

En el partido contra el Atlético coincidían además dos circunstancias que favorecían su uso. Por un lado, no podía jugar Huijsen, el central con más talento para la salida, incorporado en parte para ayudar a este problema que viene ya de la temporada anterior. El segundo partido con más pases en largo de Courtois en sus ocho años en el club fue en Anoeta, cuando expulsaron a Huijsen.

El segundo punto que favorecía este recurso es que el jueves el Madrid contaba en la delantera con Gonzalo por la lesión de Mbappé. El canterano es el atacante de la plantilla mejor dotado para bajar esos balones y aguantarlos, lo que permite avanzar de manera rápida a un equipo que con un serio problema de talento creativo en el centro del campo, algo que también subyace al lamento de Valverde. Xabi señaló ese patrón como origen del 1-0. “La jugada de la falta que precede al gol de Fede es una descarga muy buena de Gonzalo que engancha Jude entre líneas”. Al delantero le llega un pase de 30 metros de Asencio y le deja la pelota con el pecho a Bellingham, que cae derribado por Gallagher en el punto desde el que acertó Valverde.

Ese gol contribuyó también a que Courtois explotara aún más la vía del balón largo. El Madrid se encontró por delante en el marcador con el gol más madrugador del siglo en la Supercopa. “Haber marcado pronto te da esa ventaja y la quieres defender”, dijo Xabi. “Y sí que ha habido fases en las que nos ha tocado defender durante largo tiempo. Pero no es nuestra idea meternos a defender”.

El técnico llegaba a Arabia Saudí con el derbi de septiembre todavía en mente. El Madrid recibió el sopapo del 5-2 en un encuentro del que Xabi se fue muy desilusionado. “No hemos competido”, resumió. Después de imponerse en Yeda, retomó el hilo de una decepción que no ha querido que cayera en el olvido y que ya había mencionado la víspera: “Ayer hablábamos que no olvidábamos el partido de la primera vuelta. Cosas que necesitábamos para el partido de hoy, la energía, los duelos, las disputas…”.

Ese salto sí pudo verlo en sus futbolistas, en particular en la efectividad de la presión. En el Metropolitano fueron 149 veces a buscar a los rivales y recuperaron 39 balones: tuvieron éxito el 26% de las veces. La subida de intensidad en la final de la Supercopa les llevó a saltar hasta el 45% de éxito, 69 recuperaciones en casi la misma cantidad de intentos, 152. Presionaron algo mejor. Incluso superaron en efectividad al Atlético, que recuperó menos (61) en más intentos (186), 33% de éxito.Fue el aspecto que destacó Rodrygo: “Una gran victoria, pero destaco que hemos sufrido y hemos estado unidos. Hay que saber sufrir para ganar y llegar a una final. Y hemos hecho esto perfectamente”.

Una cantidad abultada de pases largos de Courtois suele ser signo de noche agónica. El tercer partido de sus 666 en el Madrid en el que más los usó fue la vuelta de los cuartos de final de la Champions de 2021 en un Anfield vacío por las restricciones de la pandemia. El Madrid había ganado 3-1 en la ida en Valdebebas y el equipo de Klopp se entregó al intento de remontada, la primera noche que Valverde tuvo que jugar como lateral derecho por las lesiones. Courtois registró 32 balones largos, como en Anoeta, y aguantaron el 0-0.

El cuarto de la lista es la increíble vuelta de semifinales de la Champions contra el Manchester City en 2022 en el Bernabéu, la de los dos goles en dos minutos de Rodrygo que forzaron la prórroga pasado ya el 89. El quinto fue el siguiente de aquella Copa de Europa, la final en París contra un Liverpool que bombardeó la portería del Madrid, salvado por una actuación catedralicia de Courtois, que dio 27 pases largos.

En septiembre, el Atlético le metió cinco goles, el máximo en un derbi en los últimos 75 años. El jueves le tiró 22 veces, más que nunca con Simeone, pero solo le marcó uno. El Madrid de Xabi resistió con mayor capacidad de sufrimiento y con el récord de balonazos de la carrera Courtois. En la final de mañana espera otro juego. “El partido será diferente”, anunció el técnico.