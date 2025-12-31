Ir al contenido
Fútbol
FÚTBOL

Mbappé, baja por un esguince de rodilla para el partido contra el Betis, es duda para la Supercopa

Los blancos se quedan sin el francés, máximo goleador blanco esta temporada en la Liga con 18 tantos, la mitad de los conseguidos por todo el equipo

EFE
Madrid -
El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se perderá como mínimo el primer partido de LaLiga de 2026 ante el Betis debido a una lesión en la rodilla izquierda, detectada tras ser sometido una resonancia magnética, según informó el club blanco este miércoles. Según el parte médico emitido por el Real Madrid, tras las pruebas efectuadas al atacante galo “se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda”, con lo que queda “pendiente de evolución”.

En principio es seguro que Mbappé, que participó el martes en el entrenamiento abierto al público sin aparente problema, no podrá estar el domingo ante el Real Betis (16.15, Dazn) en un partido clave para el conjunto de Xabi Alonso, segundo clasificado a cuatro puntos del Barcelona, y es más que seria duda para la semifinal de la Supercopa que disputará el equipo madridista el día 8 de enero en Yeda ante el Atlético de Madrid. Tras la Supercopa, en la que podría perderse también la final si el Real Madrid supera al Atlético, el conjunto blanco tiene que enfrentarse al Levante el día 17 y al Mónaco en la Liga de Campeones el 20.

El Real Madrid se queda así sin su principal referente en ataque. Es su máximo artillero, con 18 tantos esta temporada en la Liga, la mitad de los tantos logrados por su equipo. Incluso es el máximo goleador del campeonato en 2025, con un total de 39 dianas, veinte más que sus perseguidores, el polaco Robert Lewandowski (Barcelona) y el argentino Julián Alvarez (Atlético de Madrid).

Vinicius

El bajonazo goleador de Vinicius: de 32 tantos en 2024 a 13 en 2025

Lorenzo Calonge | Madrid
Xabi Alonso

15 meses de pereza y uno de caída libre en el Real Madrid

Lorenzo Calonge | Madrid

  1. La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
  2. Jubilarse a los 66 años y 8 meses llega a su fin: la nueva edad de retiro de 2026
  3. Beyoncé se convierte en la quinta cantante en ingresar en el club de los multimillonarios
  4. Bukele dice que le gustaría seguir gobernando en El Salvador “10 años más”
  5. Un petrolero perseguido por Estados Unidos en el Caribe pintó una bandera rusa en un intento de escape
