El ‘arquitecto’ financiero de la trama del narcopolicía que emparedó millones de euros: “Tenía mucha prisa en regularizar”

Sentado en una pequeña sala de vistas de la Audiencia Nacional, el abogado Mario Pestaña esquiva durante cerca de 20 minutos las preguntas de la fiscal Antidroga. ¿Le han llevado dinero en metálico a su despacho? “Nunca”. ¿Se maneja con criptomonedas? “No, absolutamente nada”. ¿No le generaba ninguna duda la creación de empresas en Panamá, el tener que mover dinero allí y a Dubái? “A mí se me contrata para que yo regularice una situación íntegramente”, alega el letrado una y otra vez. El ministerio público acaba entonces su turno y el juez instructor Francisco de Jorge toma la palabra: “Para serle completamente franco, no me convencen sus explicaciones”, le reprocha: “Con lo cual, usted ahora tiene la oportunidad de dar más explicaciones y aclarar más cosas que a mí me puedan convencer o acogerse a su derecho a no contestar”. En ese momento, el silencio invade la sala durante cinco segundos, como prólogo de otros 40 minutos de interrogatorio.

Los investigadores sitúan a Pestaña en uno de los escalafones superiores de la trama de narcotráfico y blanqueo liderada por Ignacio Torán, un presunto capo de la droga asentado en España, y Óscar Sánchez, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detenido el pasado año con más de 20 millones de euros en efectivo en su poder (varios de ellos, emparedados en su casa). Los agentes, la Fiscalía y el magistrado consideran al abogado una especie de arquitecto de la “estrategia” para lavar las ingentes cantidades de dinero que obtenían de sus actividades ilícitas, mediante el “diseño” de las “estructuras societarias”. “Óscar Sánchez tenía mucha prisa en regularizar”, llegó a reconocer Pestaña al juez De Jorge en el interrogatorio celebrado tras su arresto, a cuya grabación ha tenido acceso EL PAÍS.

En esa declaración, fechada el 4 de diciembre de 2024 y que se prolongó durante cerca de una hora, Pestaña defendió su inocencia. El abogado, especializado en materia mercantil y tributaria, admitió que Ignacio Torán y Óscar Sánchez eran sus “clientes”, que les creó empresas y contrataron sus servicios para “regularizar toda la situación fiscal“; pero añadió que desconocía la “procedencia ilícita” de los fondos y que entendía que todo ese dinero venía de sus negocios de licencias de VTC, inmuebles y loterías. Sin embargo, los recelos de la fiscal y del juez fueron evidentes. Y, pese a la insistencia del sospechoso en que no sabía nada de las irregularidades, ambos insistieron en poner en duda su versión y buscaron obtener nuevos detalles de la operativa ideada para mover millones de euros.

Pestaña, que fue alto directivo de Abengoa, narró que entró en contacto con Óscar Sánchez entre julio y septiembre de 2023. Según él, se lo presentó Torán, al que había conocido solo unos meses antes (“en marzo o abril” de ese mismo año): “Don Ignacio me dice que tiene un amigo que tiene un problema con una sociedad gestora de VTC porque la gestoría que le llevaba sus temas no estaban presentando impuestos”. El abogado aseguró que desconocía que Sánchez era policía: “No tenía ni idea”, dijo.

Uno de los encuentros registrados por la policía entre Óscar Sánchez e Ignacio Torán.

“Lo único que nosotros hicimos en el despacho es regularizar toda la situación fiscal que tenía y colgar tres sociedades que tenía de Pumba”, minimizó Pestaña, que se enfrenta a una batería de indicios plasmados en el sumario. Los investigadores señalan que Pumba Gestión, que comenzó sus operaciones en abril de 2024, es un holding usado “para blanquear las ganancias ilícitas” procedentes del tráfico de estupefacientes. Según las pesquisas, Sánchez manejaba la mercantil desde las sombras. Pero en los papeles constaba su cuñada (Yolanda Ruiz, la hermana de su esposa Noelia, también policía y también arrestada) como administradora única. “Yo a Yolanda no la conozco”, reconoció Pestaña: “[Yo trataba] con Óscar [...] La verdad es que el señor Sánchez no era un hombre que hablase demasiado. Pero las cosas de Pumba yo las hablaba con él. Pero yo he estado cuatro o cinco veces con él, no he estado más”.

El sumario apunta que Ignacio Torán tenía en nómina a Óscar Sánchez, que le protegía y daba chivatazos para facilitar la entrada de enormes cantidades de droga en el país —entre otros cargamentos, se les atribuye el mayor alijo de cocaína incautado en la historia de España: 13 toneladas intervenidas en Algeciras (Cádiz), con un valor en el mercado de 400 a 700 millones de euros—. A cambio, el inspector jefe recibía brutales mordidas. Estas comisiones eran tan enormes que, según los investigadores, el policía tuvo que idear diferentes métodos para intentar blanquearlas. Uno de esos mecanismos pasaba por sacar los fondos hasta Panamá a través de una empresa sueca y otra polaca.

“En un momento determinado, Óscar Sánchez nos dice que tiene algo de dinero fruto de la venta de VTC y que quería mandarlo a Panamá. Entonces intenta mandarlo a Panamá a través de dos sociedades: una sociedad en Suecia y otra en Polonia”, detalló Pestaña, que subrayó que el policía quería emular una estructura societaria que antes había creado su socio Torán. Según la versión del abogado, el supuesto capo de la droga le contó que tenía en Dubái una importante cantidad de dinero que había ido acumulando de sus negocios y que quería reintroducirlos en España. La idea era mover primero esos fondos a Panamá para, a continuación, “traerlos” a través de una sociedad española especializada en la “tenencia de valores extranjeros”.

Esta explicación, unida a la insistencia de Pestaña de desmarcarse de cualquier irregularidad, generó gran sorpresa en el juez De Jorge: “Si la finalidad es regularizar, ¿para qué tiene que hacerlo a través de Panamá? Regularizar es decir a Hacienda: ‘Mire, tengo esto, se ha hecho mal y hasta ahora no lo he declarado”, le inquirió el magistrado al abogado: “O sea, ¿usted lo que quería es hacer pasar que esos fondos provienen de Panamá cuando en realidad provienen [supuestamente] de licencias VTC?”. “Ehhh... sí”, contestó escueto Pestaña. “¿Eso es regularizarse en su concepto?”, le volvió a preguntar el instructor extrañado. “Ehhh... Sí”, contestó de nuevo el sospechoso.

—Ya... ¿Cuántos años lleva usted como abogado? —volvió a la carga el juez.

—30.

—30 años en ejercicio y no le llama la atención que esos ingresos de esas ventas de VTC o esos ingresos que generan las VTC tengan que llevarse a Panamá para hacerlos venir desde Panamá —deslizó entonces irónico el magistrado de la Audiencia Nacional.

Durante todo el interrogatorio, Mario Pestaña se movió por un finísimo alambre. Negó haber recibido cantidades en metálico o haber ayudado a Sánchez a “evacuar diez millones de euros en efectivo”, según consta en el sumario. Se excusó en que no les “había dado tiempo” a declarar en España los fondos enviados a Panamá, pese a que insistió en que el objetivo era regularizarlos. Y remachó que no tenía conocimientos sobre criptomonedas (otras de las supuestas vías usadas para lavar el dinero), pese a que reenviaba instrucciones sobre este tipo de activos. El propio Pestaña admitió ante el juez que Sánchez le envió un pantallazo de una operación por una “cifra absolutamente escandalosa”: “Eran como 2.000 y pico millones. Cuando recibí ese pantallazo, se lo puedo jurar, yo creí que eran dos millones de euros. Entonces se lo envié al banquero panameño, que me contestó y me dijo: ‘¡Ostras, ¿qué es esto?’. Y le dije: ‘Pues son dos millones’. Me dice: ‘No, míralo bien’. Y entonces, efectivamente, eran 2.000 millones”.

—Usted, ¿a cuántos clientes más les recomienda que pongan sus fondos en una sociedad en la que hay un administrador sin más control? ¿Eso lo hace usted con otros clientes? —insistió el magistrado De Jorge después de que Pestaña reconociera que Óscar Sánchez le pidió ayudo para crearle unas sociedades donde se situó a otra persona como administrador.

—Señoría, yo no lo hago con más clientes.

Tras su declaración, el magistrado De Jorge ordenó el ingreso en prisión provisional de Pestaña, eludible bajo fianza de 20.000 euros. El abogado salió de la cárcel tras pagarla. EL PAÍS ha contactado con Pestaña para ampliar su versión, pero este se ha remitido a su declaración ante el juez.