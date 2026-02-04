Elisa Mouliaá se retira del ‘caso Errejón’ por razones de salud y aboca el caso al archivo

La actriz Elisa Mouliaá ha comunicado este miércoles al juez que “desiste de forma total, libre, consciente e irrevocable de la acusación particular” que ejerce en la causa abierta en los juzgados de Madrid (y que estaba pendiente de juicio) contra el exdiputado Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la representación legal de la artista explica que adopta esta decisión “por razones estrictamente personales y de salud”. “Y no obedece a una retractación de los hechos denunciados”, subraya. Su decisión aboca el caso al archivo.

Mouliaá recalca que durante todo el proceso en los juzgados “ninguna de las demás personas ha decidido personarse en el ejercicio de la acción penal”, lo que ha “incrementado” su “sensación de exposición y desgaste personal”. Con todo, insiste en que su decisión de retirar su acusación “no supone reconocimiento alguno de falsedad, ni formulación de imputaciones nuevas”.

“Hay muchas víctimas, ninguna quiere dar el paso y yo no puedo seguir sola”, ha manifestado Mouliaá en declaraciones a este periódico. En su cuenta de X, ha mantenido el mismo argumento: “He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así”.

El abogado de la artista, Alfredo Arrién, ha informado de que su clienta ha sufrido este miércoles un ataque de ansiedad, que ha acudido al hospital y que al salir del centro ha presentado el documento. Mouliaá ha tomado esta decisión en contra del criterio de su equipo jurídico, según ha apuntado Arrién. El letrado ha incidido en que le ha advertido de que este paso puede tener consecuencias “terribles para ella”. Y ha asegurado que el procedimiento continuará, ya que es “un delito público”.

Cabe recordar que el pasado diciembre, la Fiscalía de Madrid decidió no acusar al que fuera portavoz de Sumar por la agresión sexual denunciada por la actriz. El juez Adolfo Carretero, que ha llevado la investigación en los juzgados de Madrid, propuso sentar en el banquillo a Errejón semanas antes al considerar que sí existían indicios suficientes para que se celebrase el juicio en su contra.

La actriz ha asegurado en sus redes sociales que se retira “con la conciencia tranquila” y asegura en sus redes sociales que “si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública”, lo hará sin su participación. Mouliaá pedía tres años de prisión para Errejón y le reclamaba una indemnización de 30.000 euros por los daños sufridos.

La comunicación en X de la denunciante llega dos semanas después de que anunciara en esa misma red social que Sumar (partido al que pertenecía Errejón) ha contribuido a sufragar “de forma significativa” parte de los costes del proceso judicial.

“Desde aquí quiero dejar constancia públicamente de que Sumar ha contribuido de forma significativa a sufragar los costes de mi proceso judicial. Un gesto que evidencia la responsabilidad política que debería asumirse de forma generalizada. Porque la responsabilidad no se proclama, se ejerce”, escribió Mouliaá. Un portavoz del partido recordó entonces que ya en su día se pusieron “a disposición de las víctimas”, que algunas de ellas le contactaron para pedirles “apoyo económico para el abogado” y el grupo político se lo dio.