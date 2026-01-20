Elisa Mouliaá desvela que Sumar ha sufragado “de forma significativa” los costes de su proceso contra Errejón

15 meses después de presentar una denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón, la actriz Elisa Mouliaá ha hecho público este martes que Sumar ha contribuido a sufragar “de forma significativa” parte de los costes del proceso judicial contra el entonces portavoz parlamentario del grupo en el Congreso. Errejón, uno de los referentes políticos de la última década, cofundador de Podemos y de Más Madrid, renunció a su acta de diputado y abandonó la vida pública después de unas acusaciones anónimas en redes sociales que apuntaban a su figura. Ese mismo día y tras su dimisión, Mouliaá lo denunció.

“Desde aquí quiero dejar constancia públicamente de que Sumar ha contribuido de forma significativa a sufragar los costes de mi proceso judicial. Un gesto que evidencia la responsabilidad política que debería asumirse de forma generalizada. Porque la responsabilidad no se proclama, se ejerce”, ha publicado la actriz en redes sociales. Fuentes del partido recuerdan que en su día se comprometieron públicamente a ponerse “a disposición de las víctimas” para todo lo que necesitasen. “Nos contactaron para pedirnos apoyo económico para el abogado y lo dimos”, reconocen.

El pasado 7 de enero el juez instructor del caso, Adolfo Carretero envió al banquillo a Errejón por un presunto delito de abuso sexual. La defensa de Mouliaá pide para él tres años de cárcel. El magistrado lo había procesado en noviembre tras considerar que existían suficientes indicios en su contra. Carretero adoptó esta decisión a comienzo de mes sin esperar a que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera los recursos presentados —también por la Fiscalía—, contra la propuesta de enjuiciar al expolítico. Hasta que esta no se pronuncie, no se decidirá si se le sienta o no en el banquillo finalmente.

Mouliaá acusa a Errejón de haberle agredido sexualmente durante una fiesta en casa de unos amigos de la actriz en sptiembre de 2021. Según relató en su denuncia, el expolítico la besó sin su consentimiento cuando estaban en el ascensor y, más tarde, la metió en una habitación de la vivienda, cerró la puerta con pestillo y le realizó numerosos tocamientos, llegando a sacarse “su miembro viril”. Más tarde, se fueron en coche al domicilio del diputado, donde él trató de nuevo de mantener relaciones sexuales, momento en el que ella le afeó su comportamiento y le recriminó que le estaba haciendo sentir incómoda y violentada.

El exportavoz de Sumar ha negado en todo momento esa agresión sexual. Su defensa, que ha recurrido el procesamiento, descarta que haya unos “mínimos indicios de criminalidad” y carga contra la versión de la denunciante, que tilda de “inventado relato”. Errejón, de hecho, ha denunciado en paralelo a Mouliaá por un delito de calumnias y por “extorsionar” a testigos durante el proceso por agresión sexual —una querella admitida a trámite por el juez instructor Arturo Zamarriego—.

El escándalo en torno a Errejón estalló en octubre de 2024, provocando un terremoto en los partidos de la izquierda española. El político presentó su dimisión a la vez que publicaba una carta en la que asumía “errores” y afirmaba haber “llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona”.