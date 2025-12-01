Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel para Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual

El exdiputado de Sumar y cofundador de Podemos Íñigo Errejón, en enero, a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.

La actriz Elisa Mouliaá ha presentado un escrito de acusación contra Íñigo Errejón en el que pide que se abra juicio y que el exdiputado, que abandonó la política en octubre de 2024 tras una acusación anónima de violencia machista, sea condenado a tres años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la actriz pide que el expolítico sea condenado a indemnizarla con 30.000 euros “por daños morales” y por los “daños sufridos a consecuencia del abuso sexual”. Asimismo, Elisa Mouliaá solicita que se abra pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial.

Íñigo Errejón, que niega los hechos, recurrió su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual que habría cometido contra la actriz una noche de octubre de 2021, al entender que no existen “mínimos indicios” de culpabilidad. Su defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación “descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante”.

El juez Adolfo Carretero acordó, en un auto dictado el pasado 14 de noviembre, procesar al exdiputado por un presunto delito de abuso sexual contra la actriz. En el auto de procesamiento, tras un relato de los hechos, el juez afirma que “no existiendo testigos presenciales de los hechos y contando con algunos testimonios de referencia y pruebas periciales, el principal indicio probatorio es la declaración de la perjudicada”.

En ese mismo escrito, Carretero insistió en que no le correspondía a su juzgado determinar si la versión de la actriz o la de Errejón resultan creíbles o no, sino a un tribunal sentenciador: “Los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental, por lo que el procedimiento no puede ser archivado en esta instancia, so pena que el juez instructor supla el papel del juzgador”.

Todo sucedió una noche de septiembre de 2021. Ambos habían acudido juntos a una fiesta y, según el testimonio de Mouliaá, el político, de 40 años, la agredió sexualmente besándola sin su consentimiento cuando subían en el ascensor y, más tarde, la metió en una habitación de la vivienda y le hizo numerosos tocamientos sin su consentimiento, llegando a sacarse “su miembro viril”. Después, se fueron en coche al domicilio de Errejón y allí él volvió a intentar tener relaciones sexuales, momento en el que ella le afeó su comportamiento y le recriminó que le estaba haciendo sentir incómoda y violentada.

Los posibles tres delitos contra la libertad sexual con carácter continuado se produjeron después de que ella asistiera a la presentación de un libro de Errejón [el expolítico presentó Con todo. De los años veloces al futuro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 22 de septiembre de aquel año]; un encuentro en el que él, según la víctima, “siempre mantuvo una actitud correcta”. En ese momento, ambos no se conocían personalmente, aunque llevaban un año intercambiando mensajes a través de la red social Instagram y la aplicación de mensajería instantánea Telegram. Al terminar el acto público, ella le invitó a ir juntos a una fiesta que dos amigos de la actriz celebraban en un piso en Madrid.