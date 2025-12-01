Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
'caso Errejón'

Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel para Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual

La actriz reclama una indemnización de 30.000 euros por los daños sufridos

El País Agencias
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La actriz Elisa Mouliaá ha presentado un escrito de acusación contra Íñigo Errejón en el que pide que se abra juicio y que el exdiputado, que abandonó la política en octubre de 2024 tras una acusación anónima de violencia machista, sea condenado a tres años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la actriz pide que el expolítico sea condenado a indemnizarla con 30.000 euros “por daños morales” y por los “daños sufridos a consecuencia del abuso sexual”. Asimismo, Elisa Mouliaá solicita que se abra pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial.

Íñigo Errejón, que niega los hechos, recurrió su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual que habría cometido contra la actriz una noche de octubre de 2021, al entender que no existen “mínimos indicios” de culpabilidad. Su defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación “descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante”.

El juez Adolfo Carretero acordó, en un auto dictado el pasado 14 de noviembre, procesar al exdiputado por un presunto delito de abuso sexual contra la actriz. En el auto de procesamiento, tras un relato de los hechos, el juez afirma que “no existiendo testigos presenciales de los hechos y contando con algunos testimonios de referencia y pruebas periciales, el principal indicio probatorio es la declaración de la perjudicada”.

En ese mismo escrito, Carretero insistió en que no le correspondía a su juzgado determinar si la versión de la actriz o la de Errejón resultan creíbles o no, sino a un tribunal sentenciador: “Los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental, por lo que el procedimiento no puede ser archivado en esta instancia, so pena que el juez instructor supla el papel del juzgador”.

Todo sucedió una noche de septiembre de 2021. Ambos habían acudido juntos a una fiesta y, según el testimonio de Mouliaá, el político, de 40 años, la agredió sexualmente besándola sin su consentimiento cuando subían en el ascensor y, más tarde, la metió en una habitación de la vivienda y le hizo numerosos tocamientos sin su consentimiento, llegando a sacarse “su miembro viril”. Después, se fueron en coche al domicilio de Errejón y allí él volvió a intentar tener relaciones sexuales, momento en el que ella le afeó su comportamiento y le recriminó que le estaba haciendo sentir incómoda y violentada.

Los posibles tres delitos contra la libertad sexual con carácter continuado se produjeron después de que ella asistiera a la presentación de un libro de Errejón [el expolítico presentó Con todo. De los años veloces al futuro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 22 de septiembre de aquel año]; un encuentro en el que él, según la víctima, “siempre mantuvo una actitud correcta”. En ese momento, ambos no se conocían personalmente, aunque llevaban un año intercambiando mensajes a través de la red social Instagram y la aplicación de mensajería instantánea Telegram. Al terminar el acto público, ella le invitó a ir juntos a una fiesta que dos amigos de la actriz celebraban en un piso en Madrid.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Íñigo Errejón agresión sexual Elisa Mouliaá

El juez procesa a Íñigo Errejón por el presunto abuso sexual a la actriz Elisa Mouliaá

Elena Reina | Madrid

Silencio y distancia: la reaparición de Errejón casi un año después del escándalo que quebró a la izquierda

Manuel Viejo / Paula Chouza | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Black Friday
escaparatebf
Baliza de emergencia V16 con geolocalización homologada y conectada con la DGT. COMPRA POR 38,95€ (29% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia V16 con geolocalización homologada y conectada con la DGT. COMPRA POR 38,95€ (29% DE DESCUENTO)
escaparatebf
Fairy Platinum Plus Limón. 88 cápsulas para lavavajillas. SOLO 18,04€ (37% DE DESCUENTO)
Fairy Platinum Plus Limón. 88 cápsulas para lavavajillas. SOLO 18,04€ (37% DE DESCUENTO)
escaparatebf
Cerveza Mahou clásica. Pack de 24 latas de 33cl ahora con un 38% de DESCUENTO. SOLO 10,78€
Cerveza Mahou clásica. Pack de 24 latas de 33cl ahora con un 38% de DESCUENTO. SOLO 10,78€
escaparatebf
Pack de 3 portaembutidos de Tatay. Apto para el congelador, microondas y lavavajillas. AHORA POR 6,66€ (33% DE DESCUENTO)
Pack de 3 portaembutidos de Tatay. Apto para el congelador, microondas y lavavajillas. AHORA POR 6,66€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_