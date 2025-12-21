Santi Aldama rompe su récord anotador con 37 puntos y Hugo González firma su primer doble-doble en la NBA
El canario de los Grizzlies no puede evitar la derrota de su equipo contra los Wizards, mientras que el madrileño de los Celtics contribuye a la victoria ante los Raptors
El ala-pívot español Santi Aldama ha firmado su récord anotador en la NBA con 37 puntos en el partido contra Washington Wizards, aunque no ha podido evitar la derrota de Memphis Grizzlies (122-130), en una jornada en la que el alero Hugo González ha contribuido a la victoria de Boston Celtics ante Toronto Raptors (96-112) con su primer doble-doble en la liga norteamericana. En el FedEx Forum, los Grizzlies interrumpieron una serie de dos triunfos seguidos frente al colista de la Conferencia Este, que remontó la desventaja de 15 puntos con la que llegó al descanso de la mano del base canadiense Kyshawn George y de C.J. McCollum, que lograron 28 tantos cada uno.
Sin embargo, la referencia anotadora del duelo fue de Aldama, que en sus casi 36 minutos en pista consiguió 37 puntos, 22 de ellos antes de enfilar los vestuarios, para sellar su máxima anotación en la NBA —que hasta el momento era de 29 puntos, logrado en dos ocasiones en su carrera en la liga norteamericana—. El canario, que salió desde el banquillo, firmó un 15 de 23 en tiros de campo, incluidos 5 de 9 triples, y 2 de 3 desde la línea de tiros libres. Además, sus 10 rebotes —cuatro de ellos defensivos— le valieron para acabar con doble-doble, el vigésimo cuarto en la NBA, y a ello le añadió dos asistencias, un balón robado y un tapón. A pesar de su exhibición, los de Tuomas Iisalo claudicaron después de desperdiciar una ventaja que llegó a ser de 20 puntos durante la primera mitad, y se quedan con un balance de 13-15, que les deja novenos, en posiciones de play-in, de la Conferencia Oeste.
La de Aldama es, además, una de las mejores actuaciones en la historia de la NBA para un jugador español. Pau Gasol encestó un máximo de 46 puntos en un encuentro en enero de 2015, Marc Gasol estableció su máxima marca en 42 puntos en enero de 2017, mientras que Ricky Rubio, como anoche Aldama, logró 37 puntos en noviembre de 2021.
|1
|2
|3
|4
|T
|TOR
|20
|31
|29
|16
|96
|BOS
|32
|17
|34
|29
|112
En cambio, sí pudo celebrar la victoria el alero Hugo González, que igual que Aldama hizo historia, en este caso al sumar el primer doble-doble de su trayectoria en la NBA en Toronto. Todo en un partido en el que los Celtics despegaron tras el intermedio y que finiquitaron con un excelente último cuarto (16-29). El base Payton Pritchard lideró al equipo de Joe Mazzulla con 33 puntos, pero el madrileño fue uno de los seis jugadores del conjunto de Massachusetts que terminó el partido con al menos 10 tantos. En sus casi 28 minutos en pista, logró 10 puntos —5 de 9 tiros de campo— y 10 rebotes, nueve de ellos defensivos, además de robar dos balones y poner un gorro. Los Celtics enlazan dos triunfos y ascienden, con un balance de 17-11, a la tercera posición de la Conferencia Este, en la que continúa dominando Detroit Pistons (22-6).
