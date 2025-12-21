Cinco cifras para seguir el escrutinio

A las 20.00 horas se cierran las urnas en Extremadura y empieza el escrutinio. Estos cinco números ayudan a orientarse durante el recuento.

33: El anhelo de Guardiola. La Asamblea de Extremadura está compuesta por 65 diputados. Para obtener la mayoría absoluta, hacen falta 33. El PP nunca lo ha logrado, ni siquiera cuando José Antonio Monago superó el 46% del voto en 2011 y se quedó en 32. Alcanzarla supondría un éxito rotundo para María Guardiola. Las probabilidades de que lo consiga son del 12%, según un análisis realizado por EL PAÍS. Lo seguro según todos los sondeos es que la suma del PP y Vox sí superará con holgura los 33 escaños, lo que garantiza una amplia mayoría derechista.

Si el PP no consigue la mayoría absoluta, será importante saber si logra más escaños que toda la izquierda junta, lo que haría que fuera suficiente con la abstención de Vox para la investidura de Guardiola, o no lo consigue, lo que reforzaría la posición de Vox y amargaría el triunfo de la candidata popular.

40: La fuerza de la derechización. La de este domingo será una noche de oscilación a la derecha en Extremadura. En 2023, el PP y Vox sumaron el 46,92% del voto y 33 escaños, uno más que la izquierda, lo que permitió a Guardiola acceder a la presidencia pese a obtener los mismos asientos (28) pero menos votos que el candidato socialista, Guillermo Fernández Vara. Las encuestas apuntan a que ahora los partidos que lideran en España Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal podrían rondar el 55% de los sufragios y los 40 parlamentarios, una cifra que evidenciaría la fuerza del proceso de derechización en una comunidad históricamente inclinada a la izquierda.

10: Vox dobla. Si los sondeos no están equivocados, Vox será el partido que más crezca. Todas las encuestas apuntan a un reforzamiento de la formación, que logró 5 escaños en 2023, con un 8,14% del voto, un resultado lejos de sus mejores marcas autonómicas. A partir de 10, Vox doblaría su representación, lo que permitiría a Santiago Abascal reivindicar el resultado como un éxito rotundo y como una prueba del acierto de su estrategia de choque frontal tanto con el PSOE como con el PP.

20: El subsuelo del PSOE. Se da por segura la caída del PSOE, que perderá la condición de partido más votado. Todo lo que sea bajar de 28 escaños y el 39,9% del voto será su peor resultado histórico. Pero es que el batacazo puede ser mucho más grave que eso. Dos hitos serían especialmente dolorosos para el partido que en España encabeza Pedro Sánchez: caer por debajo del 30% del voto y de los 20 escaños.

7: Récord de la izquierda alternativa. Un beneficiario electoral de la caída del PSOE es Unidas por Extremadura, según las encuestas. Si sube de sus actuales 4 escaños a 6, igualará los dos mejores resultados de la izquierda alternativa, los 6 de IU en 1995 y de Podemos en 2015. Si consigue 7, Irene de Miguel se anotará un nuevo récord de ese espacio político.

