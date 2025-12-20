Última hora de la actualidad política, en directo | 122 votantes de los 124 afectados por el robo en Correos ya han podido votar en Extremadura

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad política. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.

Un total de 122 de los 124 ciudadanos afectados por el robo en la oficina de Correos de la localidad pacense de Fuente de Cantos han podido ejercer nuevamente su derecho al voto para las elecciones autonómicas de Extremadura que tendrán lugar este domingo. El resto de votantes ya ha sido contactado por personal de Correos para que, siguiendo el procedimiento establecido, puedan emitir su voto nuevamente, según informó este sábado la empresa pública. El robo en la oficina de la empresa postal en Fuente de Cantos ocasionó una fuerte contestación desde el PP, cuya candidata a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, llegó a alertar de que se estaba intentando “hurtar” el derecho a elegir de los extremeños. Por lo demás, los candidatos a la presidencia extremeña disfrutan este sábado de un día de descanso en la jornada de reflexión previa a las elecciones del domingo, que por primera vez se celebren de forma adelantada y separada de comicios municipales. Un total de 890.985 ciudadanos tienen derecho a votar en las elecciones extremeñas de este domingo, para elegir a sus 65 representantes en el Parlamento regional.