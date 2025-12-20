Última hora de la actualidad política, en directo | 122 votantes de los 124 afectados por el robo en Correos ya han podido votar en Extremadura
El resto de votantes ya ha sido contactado por personal de Correos para que puedan emitir su voto nuevamente
Momentos clave
Un total de 122 de los 124 ciudadanos afectados por el robo en la oficina de Correos de la localidad pacense de Fuente de Cantos han podido ejercer nuevamente su derecho al voto para las elecciones autonómicas de Extremadura que tendrán lugar este domingo. El resto de votantes ya ha sido contactado por personal de Correos para que, siguiendo el procedimiento establecido, puedan emitir su voto nuevamente, según informó este sábado la empresa pública. El robo en la oficina de la empresa postal en Fuente de Cantos ocasionó una fuerte contestación desde el PP, cuya candidata a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, llegó a alertar de que se estaba intentando “hurtar” el derecho a elegir de los extremeños. Por lo demás, los candidatos a la presidencia extremeña disfrutan este sábado de un día de descanso en la jornada de reflexión previa a las elecciones del domingo, que por primera vez se celebren de forma adelantada y separada de comicios municipales. Un total de 890.985 ciudadanos tienen derecho a votar en las elecciones extremeñas de este domingo, para elegir a sus 65 representantes en el Parlamento regional.
Día de campo y fútbol para los candidatos durante la jornada de reflexión
Los candidatos de las formaciones políticas que concurren a las elecciones extremeñas aprovecharán este sábado la jornada de reflexión para estar con sus familias y amistades, y dedicar tiempo a sus aficiones, entre ellas el campo y el fútbol. Así, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, pasará el día en su localidad natal, en Villanueva de la Serena (Badajoz). Según fuentes del partido, Gallardo aprovechará para estar en una pequeña explotación familiar y participar, junto a su hermana y el resto de su familia, en la recogida de aceitunas. Por su parte, el candidato de Vox Óscar Fernández Calle acudirá a los campos de fútbol de Pinilla, en la capital cacereña, junto con sus hijos, para ver un partido. También tiene previsto pasar un día de campo la candidata de Unidas por Extremadura Irene de Miguel, rodeada de sus amigos y familia. Con ellos disfrutará de una paella y jugará a juegos de mesa, además de pasear por la naturaleza, si el tiempo lo permite. (Efe)
El resultado más probable es que el PP gane sin absoluta —y necesite a Vox—, pero nuestro modelo deja un 12% de opciones para una mayoría en solitario
Algunos dirigentes populares ironizan con que al PP parece perseguirle “el fantasma de 2023”. Todo va bien durante la campaña, y al final, en el último momento, algo se tuerce. “Otra vez, como le ocurrió a Feijóo en las generales de hace dos años, acumulamos errores en la última semana”, se queja uno de ellos sobre la recta final de María Guardiola, marcada por los tropiezos.
122 votantes de los 124 afectados por el robo en Correos ya han podido votar en Extremadura
Un total de 122 de los 124 ciudadanos afectados por el robo en la oficina de Correos de la localidad pacense de Fuente de Cantos han podido ejercer nuevamente su derecho al voto para las elecciones autonómicas de Extremadura que tendrán lugar este domingo. El resto de votantes ya ha sido contactado por personal de Correos para que, siguiendo el procedimiento establecido, puedan emitir su voto nuevamente, según informó este sábado la empresa pública.
El robo en la oficina de la empresa postal en Fuente de Cantos ocasionó una fuerte contestación desde el PP, cuya candidata a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, llegó a alertar de que se estaba intentando “hurtar” el derecho a elegir de los extremeños. La Guardia Civil, eso sí, dejó claro que se trataba de un robo de delincuentes comunes que solo buscaban quedarse con dinero, como así ha sucedido. De hecho, los votos aparecieron destrozados, pero el dinero de la caja fuerte sí ha desaparecido. (Servimedia)
Buenos días. Los candidatos a la presidencia de la Junta de Extremadura disfrutan este sábado de un día de descanso en la jornada de reflexión previa a las elecciones del domingo, que por primera vez se celebren de forma adelantada y separada de comicios municipales. Por Vicente Roso. Un total de 890.985 ciudadanos tienen derecho a votar en las elecciones extremeñas de este domingo, para elegir a sus 65 representantes en el Parlamento regional.
