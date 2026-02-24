Última hora de la actualidad política, en directo | El Consejo de Ministros aprueba este martes la desclasificación de los documentos del 23-F
El material estará disponible a partir del miércoles en la web de La Moncloa
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la desclasificación de los documentos del 23-F, 45 años después del golpe de Estado “para saldar una deuda con la ciudadanía”, según adelantó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en X. Con este anuncio, el Ejecutivo se adelanta a la nueva ley que ha de sustituir a la de Secretos Oficiales, vigente desde 1968, y que, aprobada en julio pasado por el Gobierno, no avanza en su tramitación parlamentaria debido a la falta de apoyos. La desclasificación se hará efectiva mañana miércoles, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y los documentos podrán consultarse en la web de La Moncloa.
La brecha entre el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, y el líder de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, es cada vez más honda. El primero se aferra a su cargo municipal después de que el segundo pusiera en marcha la semana pasada el proceso para expulsarlo y lo suspendiera de forma cautelar de militancia. El motivo: el ex secretario general se niega a acatar su cese como portavoz madrileño en el Consistorio y este martes acude al Pleno, el segundo del año y que empieza a las 9.15, como tal.
La historia del 23-F es la de un fracaso con final feliz. El sistema falló a la hora de impedir o prevenir la intentona golpista, pero los golpistas no lograron sus objetivos y la democracia siguió su curso. La documentación conocida hasta la fecha, incluidos los casi 13.000 folios de la causa judicial a la que este periódico tuvo acceso en el 40 aniversario del golpe, en 2021, permiten escuchar desde dentro a los protagonistas y a la vez, ponen en evidencia todo lo que se pasó por alto, antes y después, lo que ha dado lugar a que, pese a la ingente cantidad de libros, estudios y documentales sobre esas horas en las que el país contuvo la respiración, permanezcan, 45 años después dudas razonables entre los hechos probados.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este martes, marcada por la desclasificación de documentos del 23-F que el Gobierno va a aprobar en la reunión del Consejo de Ministros, como anunció el lunes Pedro Sánchez. Para el PP, se trata de una nueva “cortina de humo” para ocultar las miserias del Gobierno y del PSOE. Además, el Consejo de Ministros va a aprobar limitar la publicidad institucional en los medios, de modo que no pueda superar el 35% de los ingresos.
En Móstoles (Madrid), el Ayuntamiento celebra un pleno extraordinario tras la denuncia por acoso sexual y laboral presentada contra el alcalde, Manuel Bautista (PP), por una exconcejala de su partido.
Por otro lado, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros miembros de la llamada policía patriótica testifican este martes en el juicio contra el clan de los Pujol a propuesta de la defensa de la familia, en su intento de forzar la nulidad del caso por estar contaminado por la guerra sucia contra el procés.
