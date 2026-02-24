Última hora de la actualidad política, en directo | El Consejo de Ministros aprueba este martes la desclasificación de los documentos del 23-F

Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este martes, marcada por la desclasificación de documentos del 23-F que el Gobierno va a aprobar en la reunión del Consejo de Ministros, como anunció el lunes Pedro Sánchez. Para el PP, se trata de una nueva “cortina de humo” para ocultar las miserias del Gobierno y del PSOE. Además, el Consejo de Ministros va a aprobar limitar la publicidad institucional en los medios, de modo que no pueda superar el 35% de los ingresos.

En Móstoles (Madrid), el Ayuntamiento celebra un pleno extraordinario tras la denuncia por acoso sexual y laboral presentada contra el alcalde, Manuel Bautista (PP), por una exconcejala de su partido.

Por otro lado, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros miembros de la llamada policía patriótica testifican este martes en el juicio contra el clan de los Pujol a propuesta de la defensa de la familia, en su intento de forzar la nulidad del caso por estar contaminado por la guerra sucia contra el procés.