La Audiencia de Valencia ordena abrir juicio oral a Mónica Oltra en contra del criterio del juez instructor

Mónica Oltra, en una imagen de 2024, en la asamblea de su partido, Iniciativa del Poble.

El tribunal estima los recursos de la ultraderecha y señala que el instructor “no puede negar a las acusaciones” la apertura del juicio oral “si existe probabilidad” de una conducta delictiva

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, y otros nueve acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada cometidos por el exmarido de ella entre los años 2016 y 2017, según ha anunciado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La Sección Cuarta de la Audiencia ha tomado la decisión en contra del criterio del juez instructor que en dos ocasiones se ha manifestado contrario a abrir juicio por falta de indicios y por ello, ha archivado la causa de manera provisional.

La institución judicial provincial señala que el instructor “no puede negar a las acusaciones” la apertura del juicio oral “si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta valoradas razonablemente por ellas como delictiva”, señala el TSJCV.

El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia rechazó el 19 de diciembre los recursos de reforma presentados por la víctima de los abusos, María Teresa Tanco, y las acusaciones populares, Vox y la asociación Gobierna-te, promovida por la activista ultra Cristina Seguí, y ratificó el archivo de la causa contra la exvicepresidenta y exlíder de Compromís, en coincidencia con el criterio del fiscal. Esta decisión fue recurrida por las acusaciones.

De modo que el asunto volvió a ser elevado a la Sección Cuarta -ya ordenó el procesamiento de Oltra en una anterior resolución-, que ha hecho pública su decisión de enjuiciar Oltra y a varios miembros de su equipo en la Consejería de Igualdad por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat (María Teresa Tanco) por parte del exmarido de la exvicepresidenta (hechos por los que fue condenado).

En el escrito de alegaciones, la defensa de Oltra se apoyaba en el auto de sobreseimiento provisional de la causa, de abril de 2024, y en el que deniega la apertura de juicio oral, de junio de 2025, así como en los diversos escritos del Ministerio Fiscal en los que “tampoco aprecia indicio de racionalidad alguno contra ninguno de los acusados”.

Señalaba, además, que el proceso inculpatorio “no puede continuar si la instrucción no ofrece sólidas razones para ello”, y destacaba que “más allá de consideraciones genéricas, los recurrentes no invocan hecho alguno que justifique la existencia de algún indicio racional de criminalidad ni la equivocación del juzgado en lo que se refiere a Mónica Oltra”.

“Las acusaciones introducen hechos nuevos, reformulan el relato en clave distinta, añaden elementos típicos no determinados en los hechos, creando un escenario donde el juez acertadamente no puede abrir juicio oral”, afirmaba. En este sentido, defendía que “no existen indicios racionales de criminalidad respecto de los hechos finalmente acusados, resultando obligado el sobreseimiento y la denegación de la apertura del juicio oral”.

Por todo ello, la defensa de Oltra pidió impugnar los recursos de apelación interpuestos por María Teresa Tanco, Gobierna-te y Vox, “con expresa imposición de costas a los recurrentes por su temeridad”.

La exdirigente de Compromís lleva apartada de la política desde que dimitió del Gobierno el 21 de junio de 2022, como vicepresidenta y portavoz del Consell que presidía entonces el socialista Ximo Puig, apenas cinco días después de haber sido citada como investigada en la citada causa judicial. también dejó su acta de diputada y abandonó la política activa.

Oltra desempeñaba esos cargos, junto al de consellera de Igualdad y Política Inclusiva, desde el inicio del Consell del Botànic, en 2015, y era diputada autonómica por Compromís en Les Corts Valencianes desde 2007.

Desde su retirada de primera línea política, trabaja como abogada y han sido escasas sus intervenciones públicas. Su nombre ha sonado en varias ocasiones como futura candidata electoral. De hecho, su nombre no ha dejado de sonar como revulsivo de la izquierda valenciana y como candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia.

Tanto Oltra como los dirigentes de la coalición siempre han defendido que está siendo objeto de persecución judicial (lawfare) por parte de la derecha y la extrema derecha y han proclamado su inocencia, apoyándose en el archivo de la causa y los autos del juzgado de instrucción. Su entorno ha desligado su vuelta a la política activa del proceso judicial, pero la apertura del juicio oral complica su retorno.