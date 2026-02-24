Halladas fotos de menores desnudos en la celda del asesino y pederasta belga Marc Dutroux

Una investigación periodística desvela la existencia de las imágenes en el caso de uno de los criminales más conocidos y temidos de Bélgica

¿Cómo puede un pederasta condenado a cadena perpetua por el secuestro, violación y asesinato de varias niñas esconder cientos de fotos pornográficas en su celda de alta seguridad? Esa es la pregunta que se hace estos días buena parte de Bélgica, después de que se conociera que uno de sus monstruos más perversos, Marc Dutroux, guardaba en la cárcel donde cumple su pena unas 200 fotos, la mitad de ellas de menores desnudos.

El caso ha sido revelado ahora por la revista belga Humo, pero se remite a julio de 2024 cuando, durante una revisión rutinaria de celdas en busca de teléfonos móviles prohibidos en la prisión de Nivelles, los guardianes no hallaron en la de Dutroux un aparato telefónico, pero sí cuatro sobres con dos centenares de fotografías.

Las autoridades judiciales belgas han confirmado este martes a medios nacionales que, el año pasado, se abrió una investigación y que Dutroux fue imputado por “posesión o difusión de imágenes de abuso sexual de menores”, como adelantó Humo.

“La juez de instrucción está llevando a cabo investigaciones complementarias que requieren el respeto del secreto de las investigaciones. La fiscalía de Brabante Valón lamenta profundamente la divulgación de información fragmentaria que no contribuye al avance de la investigación”, dijo este martes a la agencia nacional Belga el fiscal Marc Rézette.

El caso Dutroux sacudió Bélgica —y a buena parte de Europa— en la segunda mitad de los años 90 del siglo pasado. En junio de 2025 se cumplieron precisamente 30 años desde que Dutroux, que había cumplido una pena previa por violación de un menor, secuestró a dos amigas de ocho años que vivían en las afueras de Lieja, Julie Lejeune y Melissa Russo, a quienes encerró en una mazmorra que había construido en la bodega de su casa.

Las pequeñas, que sufrieron múltiples abusos sexuales, acabaron muriendo de hambre mientras él cumplía una nueva condena por robo. Unos meses más tarde, de nuevo en libertad, Dutroux secuestró y asesinó a dos adolescentes más, An Marchal (17 años) y Eefje Lambrecks (19), a quienes enterró vivas. Y un año después, entre mayo y agosto de 1996, secuestró a Sabine Dardenne, de 12 años, y a Laetitia Delhez, de 14. Un testigo de este último crimen permitió descubrir y detener a Dutroux, así como rescatar a las dos últimas víctimas con vida.

Junto a Dutroux fueron detenidos su mujer y cómplice Michelle Martin —que dejó morir de hambre a las dos primeras víctimas— y otro hombre, el toxicómano Michel Lelièvre, que ayudó en el secuestro de las víctimas. Martin fue liberada en 2012, tras cumplir solo 16 de los 30 años a los que había sido condenada, e ingresó en un convento. Un año más tarde también fue puesto en libertad condicional Lelièvre, condenado inicialmente a 25 años de cárcel.

El caso Dutroux provocó una enorme conmoción en Bélgica —y Europa— no solo por la crueldad de los crímenes, sino por los múltiples fallos en el sistema judicial y policial que puso en evidencia.

La revelación de que Dutroux tenía fotos pederastas en su celda ha vuelto a remover a la sociedad belga, que se pregunta cómo pudo hacerse con esas imágenes si cumple sentencia con medidas de seguridad reforzadas: su correo y sus llamadas telefónicas están vigiladas y su único contacto físico es su abogado, Bruno Dayez. Cada vez que ambos se reúnen, todas las alas y pasillos adyacentes de la prisión son evacuados y los demás presos puestos en aislamiento en sus celdas, recuerda Humo.

Aun así, Dutroux aseguró, tras haberse descubierto el material pornográfico en su celda, que alguien se lo había dejado en su cama metido en un sobre para “acosarlo”, mientras él daba un paseo por el patio de la prisión. De ser así, sin embargo, Dutroux podría haber informado de inmediato a las autoridades penitenciarias de las fotos, y no lo hizo, lo que hace sospechar que alguien, otro preso o un guardia corrompido, se las pudo hacer llegar.

De ser finalmente condenado por este nuevo delito, Dutroux, que hoy tiene 69 años, podría recibir una nueva sentencia de hasta diez años de cárcel. Pero la prensa nacional señala que esto debería tener poco impacto en una persona que cumple cadena perpetua, con muy pocas posibilidades de lograr jamás la libertad condicional, pese a varios intentos de su abogado en los últimos años.

Además, junto con la cadena perpetua que recibió en 2004 por sus crímenes, el tribunal aprobó poner al pederasta y asesino “bajo disposición gubernamental” por diez años, una medida legal que le permitiría a las autoridades mantener a Dutroux detenido otra década más si finalmente se le concediera la libertad condicional por su condena inicial.