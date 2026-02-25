Lily Téllez matiza el tono de victoria del Gobierno: “Necesitábamos al Mencho en una cárcel estadounidense declarando”

El operativo que acabó con la vida del Mencho ha otorgado una tregua al Gobierno de Claudia Sheinbaum, que casi cada día responde a las acusaciones de “narcoEstado” de la oposición. El tono es otro, salvo contadas excepciones, desde este domingo. La caída del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el criminal más buscado del mundo, tras una operación militar en la que perdieron la vida 25 agentes ha abierto un espacio para el reconocimiento en una materia que normalmente es fuente de enfrentamientos encarnizados. La comparecencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en octubre pasado ante el Senado ya dejó una ristra de alabanzas poco habitual, y este martes la sesión en la Cámara Alta ha dejado escenas similares. Reconocer la labor desempeñada por las fuerzas armadas y pedir que se profundice en esa senda ha sido la tónica general de casi todas las intervenciones, que sin embargo han cargado reiteradamente contra el “abrazos, no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sería mezquino no reconocer el avance que representa el abatimiento de este capo, pero sería también brutalmente irresponsable no advertir del enorme riesgo que representa“, ha abierto el panista Ricardo Anaya, del principal partido opositor. El senador se ha remontado a 1989 y ha enumerado la lista de descabezamientos de organizaciones que no solo no lograron erradicar la violencia sino que dejaron tras de sí un reguero mayor de sangre, empezando por la detención de Félix Gallardo, líder del Cartel de Guadalajara, ese mismo año. ”Hay dos cosas que claramente no funcionan: los abrazos a los delincuentes", ha denunciado en alusión al lema obradorista, y “darle palazos al avispero”. Ha añadido: “Claro que sería mezquino dejar de reconocer este paso que ha dado el Gobierno, pero que lo que siga sea el desmantelamiento de la organización criminal”.

El debate sobre la situación en Jalisco, acordado este lunes por la tarde por unanimidad, pese a las resistencias iniciales del partido oficialista, ha combinado las alabanzas a las Fuerzas Armadas con los reproches hacia la estrategia del anterior Ejecutivo morenista, en cuya defensa ha salido un Gerardo Fernández Noroña que ha cerrado la sesión con un tono mucho más elevado que el resto de los intervinientes. “¿Quién creó la Guardia Nacional, pandilla de inútiles? El compañero presidente López obrador, que disminuyó de manera importantísima los delitos de alto impacto", ha espetado a las otras bancadas, que sin embargo han considerado “indudable” el cambio en la mirada del Ejecutivo federal.

“El ‘abrazos, no balazos’ no solo no ha sido la solución sino que ha sido la principal causa de la impunidad”, ha dicho la priista Carolina Viggiano Austria, que ha hecho especial énfasis en la crisis de huachicol fiscal y la corrupción, y en la necesidad de perseguir el dinero que mantiene a flote el negocio del narcotráfico, pese a las detenciones puntuales de sus principales líderes o de sus inferiores en rango. Hay que ”atacar el dinero, desmantelar las redes de lavado, congelar cuentas, identificar y desarmar empresas fantasma, rastrear flujos financieros transfronterizos, perseguir a los operadores financieros, decomisar los bienes adquiridos con recursos ilícitos”, ha apuntado en ese sentido el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio.

Empatada en tono con Noroña, sin embargo, ha salido un poco antes la panista Lilly Téllez, que ha acusado sin ambages al Gobierno de matar al capo para evitar que hable y rompa el “narcopacto”. “Qué lamentable que hayan matado al Mencho, porque las Fuerzas Armadas mexicanas son excelentes y tienen toda la capacidad para armar un operativo quirúrgico. Donde realmente necesitábamos al Mencho es en una cárcel estadounidense declarando”. Y ha concluido que “para preservar el narcoEstado le callaron la boca”, atribuyendo la actuación militar a la presión que ejerce Estados Unidos y no a una voluntad real del Gabinete presidencial: “Sheinbaum se vio obligada a hacer algo porque ya no soportaba la presión”. La mandataria ya había recogido el guante por la mañana en su conferencia tras los comentarios de la panista del día anterior. “Este absurdo del narcogobierno, si antes era un absurdo, ahora todavía más. Se cae por sí solo. Ya no saben ni qué inventar”, se sacudió.

Los aliados del Gobierno −PT y PVEM−, además de Morena, han salido en defensa de la estrategia de seguridad de la presidenta, pero ha sido finalmente Noroña quien ha desplazado la cuestión hacia el país al otro lado de la frontera norte, de donde procedían el 80% de las armas decomisadas el domingo en el operativo. “No vinieron a decir aquí que Estados Unidos haga su parte, que deje de ser el principal consumidor de droga del mundo. No vinieron a decir aquí que los 3.000 grupos que distribuyen droga en Estados Unidos sean desmantelados hasta la última célula. No, vienen, inclusive, a tener la temeridad de decir, después de reconocer a las Fuerzas Armadas, que el Ejército asesinó al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación”, ha acusado, en clara alusión a la intervención anterior de Téllez, la única en plantear esa posibilidad.

Nadie ha olvidado tampoco la violenta reacción del cartel tras la caída de su líder. El crimen organizado implantó más de 250 narcobloqueos en 20 de los 32 Estados del país y sembró el caos durante horas, especialmente en Jalisco, cuna del delincuente. Ahora se vive una calma tensa que no despeja el temor a una respuesta similar en el futuro, en vísperas del Mundial de fútbol, que tiene en Guadalajara, capital del Estado, una de su sedes. “No fue la reacción de una organización desmantelada sino de una organización que sigue en pie”, ha manifestado escéptico Colosio, quien abrió la primera ronda de intervenciones. Ningún partido ha exigido, sin embargo, más información sobre una operación de la que todavía se desconoce casi todo, salvo el saldo de muertos y la identidad del cabecilla caído.