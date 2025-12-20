Alegría lanza su candidatura en la precampaña de Aragón: “Quiero ser la presidenta de quienes confíen en mí y de quienes no”

Pilar Alegría ha entrado de lleno en modo electoral. Las extremeñas se votan mañana mientras los partidos ya tienen la mente puesta en el 8 de febrero, la fecha que otro presidente autonómico del PP, Jorge Azcón, ha elegido para convocar un nuevo adelanto electoral siguiendo la estela de María Guardiola. El barón del PP anunció el lunes lo que era un secreto a voces, como en Extremadura con el pretexto del bloqueo de Vox a sus presupuestos y rechazando las garantías del PSOE para aprobar el techo de gasto. La candidata socialista, que el martes se despidió como portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes a la espera de que Pedro Sánchez anuncie quién le sucederá -la previsión es que lo haga este lunes, antes de la ejecutiva federal del partido en Ferraz, y víspera del último Consejo de Ministros del año-, ha lanzado este sábado su candidatura en su pueblo de La Zaida (Zaragoza) acusando a Azcón y al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de anteponer sus intereses “partidistas” a los del millón de aragoneses.

“Azcón ha decidido traernos unas elecciones a Aragón que no pedían los aragoneses, que responden a su agenda personal y la de Feijóo. Lo que ha dejado muy claro Azcón es que los intereses de los aragoneses están detrás de los suyos personales, de Feijóo y del PP”, ha afirmado la aún ministra ante unas 400 personas en el mismo pabellón municipal de su pueblo, La Zaida (Zaragoza), en el que hace justo un año se postuló a la secretaría general de la federación socialista de Aragón. Entonces no hubo primarias, tras la retirada de Darío Villagrasa, en ese momento secretario de Organización con Javier Lambán, y que se integró en la dirección de Alegría. El presidente regional entre 2015 y 2023, fallecido en agosto, era de los pocos dirigentes del PSOE críticos en público con Pedro Sánchez y por extensión con Alegría, pese a que había sido su número dos. Lambán no se presentó a la reelección y no había designado a su sucesor.

A diferencia de Extremadura, donde Ferraz dio su visto bueno a que no hubiera primarias para elegir al candidato a la presidencia de la Junta con la excusa de la premura de la convocatoria de elecciones pero siendo plenamente consciente de la fractura interna y la falta de unanimidad para elegir a Miguel Ángel Gallardo, debido a su procesamiento por haber enchufado presuntamente al hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz, Alegría sí ha querido contar con el respaldo orgánico del PSOE de Aragón. La líder territorial obtuvo el beneplácito de Ferraz para celebrar un proceso exprés de primarias al que no se ha presentado ninguna candidatura alternativa. El plazo para presentar las precandidaturas finalizó el martes y, tal y como estaba previsto, solo se registró la de Alegría. El siguiente trámite era reunir los avales necesarios, en torno a 450 firmas, el 6% de la militancia en Aragón, para ser designada formalmente. “Quiero ser la presidenta de todos los aragoneses, de quienes confíen en mí y de quienes no. Quiero recuperar el Aragón del diálogo, del acuerdo, de la convivencia, que nos ha definido históricamente, frente a un gobierno maniatado por la ultraderecha que hace de los servicios públicos un negocio como en la sanidad”, ha aseverado Alegría en un acto en el que se ha concentrado el músculo orgánico del PSOE autonómico, con el expresidente Marcelino Iglesias, la secretaria general de la provincia de Zaragoza, Teresa Ladrero, y decenas de alcaldes.

Al ritmo de los compases de Revolución, de Amaral, Alegría, que ya se despidió en La Moncloa como portavoz del Gobierno el martes -“he sido muy feliz, pero vuelvo a casa, a Aragón”-, se ha postulado con un discurso en el que ha apelado a la igualdad de oportunidades, poniendo como ejemplo sus orígenes humildes “como el de tantos aragoneses”. “En mis 48 años nunca pudimos irnos de vacaciones. En casa se trabajaba para vivir, para resistir, sobre todo para dar oportunidades mejores a los hijos, esa es la escuela en la que crecí y aprendí el valor de no rendirme jamás. Y también algo más duro: que tu futuro viene predeterminado del lugar en el que naces, de cual sea tu contexto, tu entorno y cuan numerosos sean los ceros de tu cuenta corriente. Cuando una sociedad se resigna a esa situación, mira a otro lado y no plantea solcuones para generar la verdadera igualdad de oportunidades, esa sociedad se empobrece y se quiebra. Y por eso estoy aquí, porque no me resigno, porque creo en la justicia y en la igualdad real y por eso quiero ser la próxima presidenta de Aragón”, ha expuesto.

Esa bandera, la de la justicia social, le ha llevado a elegir su pueblo de 440 habitantes. “Por eso lo quería hacer aquí, no es casualidad, en mi pueblo, mi hogar, donde están mis raíces, donde he crecido, en las calles que me han visto caer y me han visto levantarme. Por eso este acto aquí, en mi casa, en mi refugio. Sé que habéis venido de todos los rincones de Aragón, Estoy profundamente emocionada, también por la responsabilidad. Tengo vértigo, pero no tengo ninguna duda y por eso estoy aquí”, ha afirmado, agradeciendo la confianza de su federación “en un momento que no es sencillo” debido a los escándalos de corrupción y de acoso que han sacudido al PSOE. Alegría ha reivindicado la reacción del partido “rectificando, haciéndose cargo, siempre con la mirada puesta al frente, mirando al futuro”, mientras al PP le ha sorprendido en el final de la campaña extremeña la condena por violencia machista del chófer de Guardiola, que además es cercano a la familia de la baronesa del PP, y de una concejala popular que denunció sin ser escuchada el acoso del alcalde de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Alegría ha apelado al electorado progresista a movilizarse y no caer en la apatía por la victoria del PP que auguran las casas de encuestas, aunque dependería de Vox. “Yo sola ni quiero ni puedo. Os necesito a todos. A todas. A todos los hombres y mujeres que creen que podeos darle un mejor futuro a nuestra tierra. Os necesito a todos movilizados. Os quiero a todos comprometidos y que demos un paso adelante, porque si vamos juntos, unidos, como siempre hemos hecho, podemos lograrlo. ¡Está en nuestras manos, con vuestra fuerza, empuje y ganas a ganar por los aragoneses!“, ha finalizado.