La Junta de Extremadura cesa al chófer de Guardiola tras conocerse que fue condenado por violencia machista
El trabajador es también un pariente de la presidenta. Fuentes del Gobierno autonómico han declarado que la candidata no sabía de la existencia de estos hechos
El Gobierno extremeño ha cesado este miércoles al chófer de la presidenta, María Guardiola, tras conocer que este trabajador fue condenado “por coacciones leves” en relación con un delito de violencia de género, hecho del que no tenía conocimiento la jefa del Ejecutivo regional, según fuentes de la Junta de Extremadura. El trabajador es también un pariente de la presidenta, según las mismas fuentes.
El consejero de Presidencia y secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, ya expuso a primera hora de la mañana que el chófer sería cesado de forma inmediata en el momento en el que el Gobierno confirmara dicha condena, la cual se ha conocido a través de una información publicada por El Plural y de la que se ha hecho eco el PSOE.
Según este medio de comunicación, el chófer está condenado por violencia de género contra su expareja a seis meses de alejamiento, treinta días de trabajo comunitario y retirada del permiso de armas. Fuentes oficiales del Gobierno autonómico, la presidenta no tenía conocimiento previo de los hechos ni de la existencia de “una condena por coacciones leves” relacionada con este trabajador.
Ha sido el propio trabajador quien ha informado este miércoles a María Guardiola de esta situación mediante un correo electrónico y, posteriormente, en una conversación telefónica, en la que, según el citado comunicado, ha reconocido “la condena por coacciones leves, ya cumplida, y ha pedido disculpas por no habérselo comunicado con anterioridad”. El trabajador se ha puesto de manera inmediata a disposición de la presidenta, y ante esta situación, “se ha procedido a su cese”.
